Jorge Acuña confiesa su sueño de dirigir a Universidad Católica: "Me lo propuse como una meta y sé que lo voy a lograr"

Jorge Acuña ha mencionado en varias oportunidades que es un hincha más de Universidad Católica. Pese a tener un breve paso por Universidad de Chile en 2007, el Kike sueña con volver al cuadro de la precordillera, pero esta vez como director técnico.

En conversación con La Tercera, Acuña aseguró que sueña con dirigir a la UC y que espera lograrlo: "Obviamente, en la Católica (le gustaría dirigir). Hay un cariño súper grande y quiero volver a San Carlos. Ya me lo propuse como una meta, es un sueño que tengo y sé que lo voy a lograr".

"Siempre he sido hincha de Católica, y llegué a los 11 años. No me quise ir a Colo Colo porque era hincha de Católica", agregó el ex seleccionado nacional.

Jorge Acuña fue campeón con Universidad Católica en 2002

Eso sí, Acuña no descartó la posibilidad de dirigir en Colo Colo o Universidad de Chile, todo esto cuando termine su curso en el INAF: "Uno es técnico, y donde te llamen para ir porque necesiten tu servicio hay que estar a disposición, de cualquier equipo".

"Yo quiero dirigir a Católica, es mi sueño, y si es otro equipo, bienvenido sea, no cierro la posibilidad a ninguno. También me gustaría ir al extranjero. Quiero hacer una carrera de técnico mejor que la que hice como futbolista", refrendó.

Además, entregó detalles de su estilo de juego como DT: "Soy un técnico en formación. Tengo muchos conocimientos y el INAF me está ayudando a ordenarlos. Mi equipo tiene que ser aguerrido, yo era un hueón aguerrido adentro de la cancha, jamás di un balón por perdido y mi equipo tiene que ser de esa característica. Sí me gusta el buen trato de balón porque me crié en la Católica y siempre nos inculcaron eso. Entonces es un equipo que tiene que tener buen pie y ser ordenado".

Finalmente, Acuña hizo un repaso de su carrera y se refirió a los memes que le hacen por su 'fiestera' trayectoria como futbolista: "Yo llegué hasta donde llegué porque cuando salí de Ovalle le prometí a mi familia, teniendo 11 años, ser jugador de Católica, jugar en la Selección e irme a Europa. Tenía 23 años y ya había cumplido todo, entonces se me acabaron los sueños; quizás toqué techo".

"Me encanta (memes). Me alegran el día y me cago de la risa. Ojalá que sigan creando más cosas buenas porque en verdad me cago de la risa. Siempre me gustó que me gritaran cosas sobre cuando salía o el tema de las fiestas. Cuando iba a tomar agua a la banca la gente me gritaba 'no, no', y yo tomaba y hacía arcadas para la gente. Hay un meme de eso", cerró.