Universidad Católica se mantiene atenta al estado de Matías Dituro. El arquero sufrió un problema en una de sus manos y su presencia está en duda para el duelo de este sábado ante O'Higgins, además del siguiente ante Universidad de Chile en un nuevo clásico universitario.

En conferencia de prensa, el técnico Ariel Holan afirmó que la lesión del jugador "no es algo grave", pero que su disponibilidad para los siguientes partidos dependerá de cómo sienta el dolor en su mano izquierda, donde sufrió una avulsión tendinosa.

"Matías tuvo un pelotazo, tiene un problema en el dedo que entiendo no reviste gravedad. Tiene posibilidad de que usar una ferula y demás, todo dependerá de cómo se siente él y si siente o no dolor. No es algo grave, pero que dependerá de cómo él se sienta para este sábado", comentó el DT.

"No quiero meter la pata, si Matías anda bien puede jugar el sábado, respecto a lo que le entendí al médico. Pero dependerá de cómo se sienta él. Probablemente pueda estar como probablemente no, pero no creo que sea una lesión para dejarlo fuera por un tiempo. Pero no soy el médico", continuó.

De no llegar, su reemplazante natural es Nicolás Peranic, a quien Holan le dedicó palabras. "Nico es un excelente profesional, ha estado trabajando durísimo, pese a que matías es el arquero del equipo, no ha bajado los brazos. Está absolutamente preparado para tomar el arco", afirmó Holan.

Además, Holan agregó que "Brayan Rovira tiene un golpe cerca del peroneo, veremos cómo viene, está con menos dolor. Franco Di Santo tiene una molestia muscular y seguramente estará para el clásico. Alexander Aravena también anda con una molestia en el gemelo".