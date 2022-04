Universidad Católica derrotó a Sporting Cristal con polémica por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La UC se puso en ventaja con un recontra golazo de Marcelino Núñez, pero luego la visita hizo mejor las cosas en el segundo tiempo y encontró el empate con tanto de Nilson Loyola. Hizo méritos el elenco peruano, pero un penal inexistente fue cambiado por gol por Fernando Zampedri para el 2-1 final de los Cruzados.

No obstante, esto no convence para nada los históricos de la UC. “Creo que Paulucci tiene que renunciar. Hoy debió ganar Sporting Cristal fácil. Tuvo oportunidades, en juego, el mediocampo de la Católica es un asco, aunque los comentaristas decían que jugaron bien Gutiérrez y Núñez. Al mediocampista se le evalúa por lo que hacen jugar a los delanteros y a Zampedri no le llegó ninguna pelota, ¡pero ninguna! Al chico (Gonzalo) Tapia lo hace jugar de lateral, se preocupa más de defender que atacar. Es tiempo que el técnico salga, el equipo no juega a nada, el segundo tiempo fue un asco, Sporting Cristal, que es un equipo muy mediocre, debió haber hecho tres goles. El triunfo tapó algo que se debe producir igual. Si le ganaran a River te creo, pero Sporting Cristal… Y, además, merecieron ganar. El penal no fue penal por ningún lado”, sentenció a RedGol Miguel Ángel Neira.

Por su parte, Jorge Aravena comentó que “el resultado y el gol de Marcelino Núñez salvaron, era un gol para estadio lleno. En el primer tiempo se mostró alguna intención, pero sin claridad. Y en el segundo, hay que ser objetivo: Sporting Cristal mandó en la cancha, se adueñó del balón, del terreno, hasta que consiguieron el empate. El penal no fue jamás, al que le pegó en la malo fue al defensor de la UC (Nehuén Paz)”.

“Debe haber aprendido de la experiencia cuando él tomó el equipo, que el camarín estaba muy complicado por los errores de Poyet y su cuerpo técnico. Sería una locura que se fueran creando problemas o que él los estuviera creando”, añadió el Mortero.

Finalmente, René Valenzuela dijo que “por lo que se vio en el partido lo único bueno es el resultado. Católica no levanta cabeza, no muestra nada. La forma deja mucho que desear, pero ya están los tres puntos. Creo que debe corregir muchas cosas. Hace unos días dije que era preocupante lo que pasa y hoy ya es demasiado. La dirigencia debe tomar otras medidas por este juego. Normalmente en estas circunstancias sale el técnico, un equipo que no muestra nada y ganó con un penal que no existió. Lo más delgado es cortar por ahí.