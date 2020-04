Gastón Lezcano: "Tenemos equipo para hacer mucho más en la Libertadores"

Con el parón obligado en el fútbol por el coronavirus, los equipos chilenos hacen sus balances de lo que ha sido el inicio del Campeonato Nacional y las copas internacionales.

El atacante de Universidad Católica, Gastón Lezcano, habló de su adaptación al cuadro cruzado y lamentó su ausencia en los primeros partidos de la Copa Libertadores: "En lo personal me he sentido muy bien en Católica. Me he adaptado rápido al club, hasta que tuve la lesión que me tuvo al margen de varios partidos".

"Me perdí esos partidos importantes de la Libertadores y lo lamento muchísimo. Después volví y el equipo estaba bien, andaba futbolísticamente muy bien. Sólo en la Copa no pudimos ganar, pero creo que tenemos equipo para hacer mucho más en la Libertadores", agregó en conversación con Radio ADN.

Lezcano se perdió los dos partidos de Copa Libertadores por una contusión cadera derecha

Por otro lado, el Gato también habló sobre cómo lleva este tiempo de cuarentena en Chile: "Vivo en casa y recibí los implementos que nos brindó el club. Depende de cada uno mantenerse, no estamos de vacaciones. Desde el club nos brindan todo para hacer un entrenamiento adecuado. Acompañado de la aplicación en el celular para mantenernos conectados".

Eso sí, Lezcano avisó que "antes que comience todo de nuevo, necesitamos retomar al menos unos 15 días de trabajo, no tanto en lo físico. Sino que para hacer trabajos tácticos y futbolísticos, para que así todos se puedan poner a punto como corresponde".

Finalmente, el argentino se refirió al posible regreso del fútbol: "Yo me imagino una vuelta más tranquila del fútbol. Con un ambiente más cálido, emotivo. De agradecimiento. Esto está pasando en el mundo y cuando todo esto pase hay que salir a disfrutar de todo ¿Recortes de sueldo? Acá en el club no se ha hablado y nos han dicho que nos mantengamos tranquilos".