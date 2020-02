Edson Puch es demandado por su antiguo agente por el no pago de $400 millones

Una compleja situación rodea a Edson Puch, porque su exrepresentante, Ronnie Woiski, interpuso una demanda en los tribunales españoles por el no pago de sus honorarios correspondientes al concepto de traspasos, el que haciende a US$ 500 mil ($397.385.000).

Según informa La Tercera, el actual jugador de Universidad Católica fue representado por Woiski durante el 20 de junio de 2011 hasta el 2016, en donde el futbolista chileno tuvo pasos por Al Wasl, Huracán y Liga de Quitos, traspasos en cifras millonarias.

“El jugador Edson Puch firma un contrato de representación y asesoramiento con mi persona y empresa de trabajo. El jugador consigue un muy buen contrato en los Emiratos Árabes gracias a mi gestión”, señala Woiski, quien registra más de 17 años como agente FIFA, al citado medio.

“Hablamos varias veces y siempre me decía que ya me pagaría algún día. Desconozco su asesoramiento actual, pero por nuestra parte el jugador siempre tuvo el mejor asesoramiento posible con nuestro grupo de trabajo, entrenadores, fisioterapeutas, apoyo logístico y apoyo jurídico en cuanto le hizo falta, que por cierto nunca remuneró. No entendemos esta actitud y solo queremos que cumpla con las obligaciones contractuales”, agregó.

Pero eso no es todo, porque el ex agente del delantero chileno explica cómo era su relación contractual con Puch. “No cobrábamos a la firma de cada contrato, porque el jugador nos decía que necesitaba todo el dinero para afrontar deudas suyas. Esta circunstancia ocurre muy a menudo con muchos jugadores. El porcentaje es el 10% de los sueldos totales del jugador”.

Finalmente, el agente FIFA lamenta como terminó su relación laboral con Puch. “Estamos muy desilusionado con el actual Edson. Cuando estuvo con Maradona lo pasó muy mal y nosotros siempre le dimos apoyo moral y ayuda en todos los aspectos. Incluso desapareció del club en Emiratos y se fue a su casa de Iquique. Me tocó coger cuatro aviones e ir a buscarlo a Iquique para que volviese a su club”.

Cabe mencionar que el citado medio informa que se intentaron contactar con Puch y su actual representante, Silvia, Latoff, pero ninguno de los aludidos quiso comentar esta situación.