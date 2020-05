Cristopher Toselli y su renovación en Universidad Católica: "Este club es mi casa"

Este miércoles, Universidad Católica hizo oficial la renovación de Cristopher Toselli hasta finales de 2021. El portero canterano tendrá un año más para disputar la titularidad con Matías Dituro en el arco cruzado.

En conferencia de prensa, el golero manifestó su alegría por permanecer un año más en la UC: "Estoy muy contento por extender el vínculo hasta fines del próximo año. Se venía conversando hace un tiempo. Las conversaciones fueron muy fáciles porque llevo tanto tiempo en el club, que la relación ha sido muy buena. Estoy muy satisfecho de seguir entregándome a esta institución que me ha dado todo y donde quiero seguir logrando cosas".

Además, contó las razones que lo llevaron a extender su contrato: "Es muy fácil la respuesta. Yo siento que Católica es mi casa, por ende, estoy muy cómodo y feliz. Hoy leía y ésta es mi temporada 14, entonces es mucho tiempo. Sinceramente uno no no lo toma en consideración, porque vive el día a día".

Toselli regresó en 2019 a Universidad Católica para consagrarse nuevamente campeón del fútbol chileno

"El hecho del Club me haya tomado en consideración, es porque queremos seguir ganando cosas para el Club. Estamos en un buen momento en el Campeonato, la ambición del tricampeonato histórico para nosotros", añadió.

Sobre la disputa por la titularidad con Dituro, el ex seleccionado confesó que "es algo lógico que está en mi mente siempre. Es una disputa muy sana con las ansias de volver a jugar (...) Si bien hace mucho tiempo que no juego, siento que cada entrenamiento que doy, lo hago con la mentalidad de que voy a jugar, de que estoy preparado. Independiente de que no jugara, yo sabía que si me tocaba jugar un partido o 45 minutos mi exigencia iba a ser al máximo y me iban a exigir al máximo".

Finalmente, reveló cómo se siente de cara a la vuelta del fútbol: "Siento que voy a llegar de gran manera, porque me he preparado para que, cuando vuelvan los entrenamientos, esté bien, fuerte y estable. Quizás el tema con la pelota va a ser distinto, porque ha sido muy menor que antes, pero físicamente me siento bien".