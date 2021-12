Cristian Paulucci sigue disfrutando el título conseguido con Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2021, corona que convierte a la UC en histórico tetracampeón del fútbol chileno ratificando el buen trabajo sostenido de Cruzados en los últimos años.

En conversación con Radio ADN, el entrenador de la Católica reveló que en sus tiempos de futbolistas peleó desde abajo como delantero. Y estuvo cerca de jugar en Chile, pero finalmente tuvo que cambiar el destino del equipaje. Paulucci estuvo a nada de llegar a un club de Primera División que queda en el misterio.

“Hice inferiores ocho años en Rosario Central, estuve en la pensión donde conoció al Tati (Buljubasich). Newell’s y Central en esos años eran los mejores por lejos. Ahí no debuté en Primera, me fui a General Paz Juniors de Córdova, que juega en el Argentino A, como la cuarta categoría. Jugaba de delantero. El otro día (David) Bisconti dijo que me parecía a Palermo, me tiró un piropo”, dijo Paulucci.

El DT agrega: “tengo una anécdota brillante. En General Paz Junior una persona me iba a traer a Chile, tenía el bolso armado. Andaba bien en ese torneo y al día siguiente el presidente hizo un arreglo medio turbio y me mandó a San José de Oruro… 4.100 metros de altitud. Pero me venía a Chile con un ex jugador de talleres que había jugado acá y estaba de representante. Fue el 97, venía a Primera División”.

“En Oruro me fue re mal, ni cobramos. Llegué de vuelta a mi pueblo y le digo a mi mujer: no juego más al fútbol, tenía 23 años. Después me sale algo bueno en Uruguay, fui a Racing de Montevideo en Segunda División y ascendimos. Pasé otro tiempo cortito en Wanderers de Montevideo y después en los regionales de Córdova. Ligas muy menores”, sentenció Cristian Paulucci.

Tras meterse por los palos y alcanzar a Colo Colo en la lucha por el título, la Católica se consagró campeona del torneo con 68 puntos, dejando atrás las 62 unidades del Cacique.