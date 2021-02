Buljubasich y la partida de Holan de la UC: "Hay ligas y clubes con los que nosotros no podemos competir"

Universidad Católica deberá comenzar nuevamente la búsqueda de director ténicnico, luego de que en las últimas horas Ariel Holan decidiera hacer uso de su cláusula de salida para poder firmar como nuevo DT del Santos de Brasil.

Gustavo Quinteros, Beñat San José y ahora Ariel Holan. Tres títulos, tres técnicos que tras salir campeones hicieron las maletas y dejaron San Carlos de Apoquindo, por lo que José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, salió al frente a hablar del tema.

En conversación con TNT Sports, el exarquero e ídolo de los Cruzados, reveló las ganas que tenían en el club de seguir con el ex Independiente como estratega de la franja, sin embargo, luchar contra las propuestas foráneas fue complejo.

"Teníamos el deseo de que él (Ariel Holan) pudiera seguir. Seguramente hay ligas y clubes con los que nosotros no podemos competir. Hoy nos contó que iba a hacer uso de la cláusula, que no tiene un club firmado, pero necesita liberarnos a nosotros", relató Buljubasich.

En torno al reemplazante de Ariel Holan, Tati aclaró: "no quiero dar nombres. Quiero ser respetuoso con eso. Si fuera entrenador, no me gustaría que me nombren en una terna para que después el club elija a otro. Lo mejor que podemos hacer por sanidad es no nombrar a nadie. Es parte del respeto de las personas que vamos a entrevistar".

José María Buljubasich también se refirió a la largamente criticada cláusula de salida, instancia de la que han hecho uso los tres últimos entrenadores de Universidad Católica para partir en busca de nuevos rumbos.

Holan será el nuevo DT del Peixe.

"Nosotros proponemos esa cláusula, a veces para que los entrenadores lleguen, y a todos nos acomoda este formato. Pagarle a dos o tres técnicos a la vez atenta contra el ser competitivos", detalló.

Por último, el gerente deportivo de Cruzados se refirió a las carácterísticas que esperan pueda tener el próximo DT de la UC:

"Para nosotros es importante las ganas que tengan, a nosotros nos pasó con Mario Salas, Beñat , Gustavo y Ariel, que querían venir. No era un esfuerzo de convencerlos de que vengan", cerró Buljubasich.