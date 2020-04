Benjamín Kuscevic se ilusiona: “Me gustaría dar el salto y jugar en Europa”

Uno de los jugadores más regulares y destacados del fútbol chileno es el defensor de Universidad Católica Benjamín Kuscevic, quien gracias a esas actuaciones ha despertado el interés de algunos equipos brasileños.

En ese sentido, en conversación con radio ADN confesó que se ilusiona con jugar en el extranjero. “Sobre Brasil, como jugador joven aún tengo la ilusión de partir en algún momento, me he tratado de mantener lo mejor posible, me gustaría dar el salto a Europa. Brasil también me gustaría llegar. Lo primero es que todo vuelva a la normalidad y de ahí ver que es lo que pasa”, señaló.

Sobre los últimos entrenadores que ha tenido en su joven carrera profesional, detalló que “Beñat (San José) quizás era más conservador. Quinteros (Gustavo) le agregó el salir de atrás. Con Ariel Holan es el que más arriesgamos. Nos estamos adaptando, pero nos dio una intensidad que mientras ante la agarremos, será muy beneficioso”.

Kuscevic es titular indiscutido en el esquema de Holan. (FOTO: Agencia Uno)

También, tuvo palabras para una posible nominación a la selección chilena. “Tenía mucha Ilusión con ir, en mi puesto creo que había una oportunidad linda de ir. Me sentía con confianza y fui al microciclo. Hay que seguir trabajando, pero no es algo difícil de pensar. Con ganas de volver para seguir trabajando”, mencionó.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras para Nicolás Castillo, con quien compartió camarín en la UC y que ahora está en un proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión en México.

“Creo que está progresando muy bien. Vi que volvió a su casa, mientras antes vuelva, mejor para todos. La familia lo pasó muy mal, pero lo bueno es que ya está recuperándose”, expresó.

Finalmente, tuvo palabras para su rutina por la cuarentena del coronavirus. “Trato de mantener la costumbre de levantarme y entrenar. La verdad es que apenas descubrí que había cuarentena, me vine a la casa de mis papás en el campo. Me he podido mantener bien”, dijo.

“Me mantengo con la misma dieta, pero he tratado de cambiar lo menos posible. Obviamente hay cosas que uno extraña como la presión de compañeros. Pero estoy entrenando para que la vuelta no sea tan terrible”, sentenció el defensor Cruzado.