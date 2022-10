Ariel Holan expresó su tristeza tras ser eliminados ante Universidad de Chile en Copa Chile, debido a que su elenco no tuvo ideas para profundizar en los metros finales y así poder hacerle daño a Martín Parra.

Ariel Holan y su harakiri por la eliminación de la UC: "Tenemos la pelota el 70% del tiempo, pero no pateamos al arco"

Ariel Holan expresó su preocupación por la eliminación de Universidad Católica de Copa Chile, tras empatar 2-2 con Universidad de Chile en Rancagua. Resultado que le limita la chance de clasificar a la próxima Copa Libertadores, para lo cual debe pillar a Ñublense en el torneo nacional, que está a siete puntos de distancia.

El gran pecado del elenco, según el DT argentino, estuvo en los metros finales. Es que tener la pelota sin darle peligrosidad en los metros finales, no tiene mucho sentido para el estratega.

"Tuvimos las oportunidades y no convertimos. Si tienes más del 70% de posesión y no pateas al arco... el error es que esa posesión no nos da claridad en los últimos metros de cancha o desdobles por fuera, si duplicábamos las oportunidades hubiésemos convertido", hizo de predicción.

Luego manifestó que "el déficit más grande es que en ese volumen no tuvimos profundidad, eso fue determinante, fue similar a lo que pasó en Santa Laura. Eso es lo que más me preocupa de la llave y de lo que estamos construyendo".

En ese aspecto, mostró autocrítica. "La principal razón soy yo, tengo mi cuota de responsabilidad, para eso soy el técnico, es indelegable. El equipo por algo no pasó, hay muchas cosas por corregir".

Finalmente comentó el objetivo cruzado para el resto del torneo. "Quedan 12 puntos en disputa (tiene pendiente el duelo con Unión Española), tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles para conseguir la clasificación a la Sudamericana o la Libertadores", cerró.