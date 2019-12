Ariel Holan lo pensó y lo dijo: "Universidad Católica es el equipo más grande de Chile"

Ariel Holan no pierde el tiempo como nuevo entrenador de Universidad Católica. El técnico argentino ya comenzó a revisar el plantel y el tema refuerzos para 2020, con un desafío altísimo en la mira: reeditar los logros nacionales y buscar una gloria internacional con los cruzados.

"Es un desafío muy apasionante porque está clasificado a Copa Libertadores y realmente ahí es otro tipo de competencia, donde mediremos fuerzas con los mejores equipos del continente y es un desafío que conmueve a cualquier entrenador", reconoció en conversación con DIRECTV Sports Chile.

Luego no dudó a la hora de valorar el presente de la UC. "Con respecto al fútbol chileno, tenemos la responsabilidad de lo que significa dirigir al equipo más grande del país, no solo por los logros deportivos sino que por lo que es institucionalmente", aseguró.

- ¿Para ti la Católica es el más grande de Chile?

"Bueno, sí. También hay equipos importantes en Chile. Pero en este momento, por organización institucional, por logros deportivos, es sin duda el que mejor posicionado está de cara no solamente a lo que se pueda hacer en el torneo local, sino que posicionado como para hacer muy buenos torneos internacionales".

Respecto a la situación político social que vive el país, Holan espera tener las condiciones para realizar su trabajo. "Yo no hago juicios de valores políticos, voy a dirigir un equipo que me dio garanrías de un proyecto serio en el fútbol. Lo otro, que se pueda solucionar por bien no solamente del pueblo chileno, sino que también de toda la región", agregó.

Finalmente, habló del ideario que quiere aplicar en la UC: "Es un equipo que privilegia muchísimo la posesión de balón, que generalmente en el fútbol chileno es protagonista de todos sus partidos y que por algo ha sido el bicampeón en los últimos torneos".

"Creo que siempre uno puede sobre la base de lo bueno que esta hecho, darle su impronta y lo que vamos a buscar es un equipo que sobre esa posesión trate de buscar verticalidad y sea muy agresivo", completó el nuevo DT cruzado.