Ariel Holan: "Estoy conforme con el plantel, espero que no se nos vaya ninguno"

Ariel Holan sabe que no tendrá un 2020 fácil. El nuevo técnico de Universidad Católica dio este jueves su primera conferencia de prensa al mando del club y habló de todo: los refuerzos, el torneo y Edson Puch, el tema que más dolores de cabeza ha generado en San Carlos de Apoquindo.

Sobre el equipo que tiene para enfrentar la temporada, el argentino señaló que está satisfecho con sus jugadores. "Estoy conforme con el plantel, espero que no se nos vaya ninguno. Ojalá podamos conservar el plantel y en función de eso, ir viendo la evolución de los lesionados en el mediocampo".

Eso sí, más tarde asumió que pueden perder jugadores, pero ya tienen en la mira posibles opciones. "El cuerpo técnico y el club no le va a cortar la carrera a nadie. Si se va a dar una salida, tendremos siempre planes B".

Holan también se refirió a la semifinal de Copa Chile, donde no podrá contar con Tomás Asta-Buruaga por haber jugado ya el torneo con Deportes Antofagasta. "Estoy al tanto, eso lo tienen también otras instituciones. No es un tema que pueda opinar, son reglamentaciones, son los entes los que determinan lo que corresponde hacer".

El trasandino no dejó pasar la oportunidad para hablar de la situación de Edson Puch, quien aún está a detalles de firmar su continuidad en San Carlos. "Es un futbolista de Selección, tiene responsabilidad y se está preparando individualmente. Su condición física va a ser aceptable, más allá que no haga pretemporada. Todos sabemos lo que representa, tendrá que incorporarse lo antes posible y lo iremos llevando para no correr riesgo de lesión".

Finalmente, Holan adelantó el desafío que tendrá en el campeonato nacional 2020, donde los cruzados van por el tricampeonato. "Será un torneo competitivo, muy duro. Hay que estar preparados para todo lo que se viene".