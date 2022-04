No quedaron conformes en Universidad Católica, donde nuevamente perdieron un partido, esta vez ante Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, que se suma a lo que pasó en la semana ante Talleres de Córdoba por Copa Libertadores.

Por lo mismo, en el plantel de Cristián Paulucci había resignación una vez que terminó el encuentro por 0-2 en San Carlos de Apoquindo, donde Alfonso Parot intentó hacer una análisis de los sucedido.

"No pasa el tema por el once. Somos un equipo competitivo, tenemos un plantel amplio, donde todos están capacitados. Nos generan poco y los que llegan nos hacen el gol. Levantar cabeza, tenemos un partido importante en casa y tenemos que levantar, corregir errores, ver cómo solucionar temas y salir con todo el martes", cuenta Parto en TNT Sports.

Teniendo en cuenta que el martes deben recibir a Sporting Cristal por Copa Libertadores en San Carlos, para Parot está claro los aspectos a mejorar para volver a los triunfos.

"Somos jugadores capacitados para jugar varios sistemas. El 4-3-3 lo llevamos trabajando hace años con todos los títulos obtenidos. Hemos trabajado sistemas en entrenamientos, en el partido hacemos grandes minutos pero no podemos concretar. Obviamente el rendimiento individual hace bajar lo colectivo, no hemos jugado mal, tenemos buenos momentos pero no podemos profundizar. Lo lamentable que nos llegan una vez nos convierten", finalizó.