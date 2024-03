Hace unos días, Naya Fácil se refirió en redes sociales, indicando que estaba con bastante dudas por ingresar al nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?, debido a su salud mental.

La embajadora de Viña del Mar 2024, comunicó a sus “facilines” la ansiedad que le genera participar en el programa y tener que abandonar su rutina y a sus amigos. Incluso, dentro de sus declaraciones señala que estaría dispuesta a pagar la multa de 30 millones, en el caso de que no cumpla el contrato.

“Esta semana he estado full con cosas y no me siento ya feliz con lo que estoy haciendo y eso está mal. Siempre he llevado como mi estilo de vida feliz y cuando no me siento cómoda con lo que estoy haciendo quiero puro escapar. Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo”, partió en la red social.

“Yo firmé un contrato, el día de mi encerrona. Dije ‘ya quizás sea una buena oportunidad’, cuando uno firma un papel legal no puedes hacer nada más que apelar e ir. Y si no voy me cobran una multa de $30 millones por lo bajo. Le dije a mi hermana ‘yo estoy dispuesta a pagar esa multa culi…’, no tengo porqué hacer algo de lo que no me siento tranquila. Me come la mente dejar mi casa sola, mi auto, tengo mi vida afuera, mis redes sociales, es mi trabajo, estoy full enfocada en el gimnasio como nunca antes lo estoy disfrutando, tengo un os proyectos la raja afuera ¿y de verdad me voy a ir a encerrar?”, reflexionó en la plataforma.

Por ese lado, una de las participantes confirmadas en ¿Ganar o Servir? es Botota Fox, quien se ha pronunciado en redes sociales, sobre la situación de Naya y ha dejado diversos comentarios diciendo que la apoyará en su estadía y que se motive a entrar al encierro televisivo.

Botota Fox insiste a Naya Fácil a entrar a ¿Ganar o Servir?

Sabemos que Botota Fox y Naya Fácil no han tenido una buena relación, sobre todo cuando la embajadora de Viña del Mar reveló que tuvo un conflicto con la transformista por recibir bromas crueles por parte Fox.

Tras las declaraciones de Naya, Botota, compartió un mensaje en redes sociales de pedirle que no se retire. “Ya poh ¿tenís miedo? ya poh Nayiii vamos con todo a pasarla bien. Yo te cuidaré hasta que no puedas más, pero te ayudaré hasta que no puedas más, vamos con todo Nayita”, dijo.

Asimismo, siguió dándole mensajes a Naya. “No seas lesa, vamos a pasarla bien y responderle al público. Yo te cuido mi Naya Fácil, hueona te juro que te cuido y nos reiremos mil, te lo juro”, aseveró.

Hasta el momento, no sabemos si entrará Naya Fácil al programa.