“El Salvataje del Fútbol Profesional Chileno: Una Historia Reservada”, se lanzó en octubre del 2024 y ya tiene su primera edición agotada. El texto proveniente de la literatura del segmento derecho civil generó repercusiones casi de inmediato.

Es que según uno de los autores del libro, el contador auditor, Alejandro Torres Mussatto, el fútbol chileno está inevitablemente en la quiebra, lo que en parte se refleja en su el desorden de la industria a nivel dirigencial y en la calidad del espectáculo, ya sea por el nivel deportivo como por la vilipendiada experiencia estadio.

“El fútbol chileno está quebrado, está demostrado matemáticamente, hay un balón de oxígeno, que es el canal del fútbol, sabido por todos, pero no hay empresa en Chile que a tal nivel de pérdidas acumuladas, durante tanto periodo de tiempo, pueda subsistir”, dijo tajante Torres en Radio ADN.

ver también Guarello prende alarmas: asegura que hay algo raro con Arturo Vidal y lo acusa de desaparecer en Colo Colo

Los hinchas no se cambian de equipo: palo a Piñera

Incluso, el profesional expone que son en gran parte los fieles hinchas los que sostienen a los clubes y el fútbol chileno para que no desaparezcan, con un palo al ex Presidente Sebastián Piñera, quien siendo hincha de Universidad Católica fue propietario de Blanco y Negro en Colo Colo.

Profe de finanzas, Alejandro Torres Mussatto, sostiene en su libro y reitera que el fútbol chileno se fue a la quiebra, “comprobado matemáticamente”.

“Si tú estás descontento con tu supermercado, te cambias, ellos van a perder clientes, pero tú no te cambias de club, excepto casos excepcionales, donde después los hacen hasta Presidente de la República. En general, un cliente no satisfecho se va, aquí no, porque eres hincha”, expuso.

Publicidad

Publicidad

El también profesor de finanzas de la Universidad de Valparaíso sostuvo que “es muy poco común que durante ocho periodos tú tengas perdidas. A ti te puede ir mal en un año, en dos o tres, pero no en ocho, eso es imposible. ¿Qué diferencia esta actividad de otras? Que tiene el balón de oxígeno del canal del fútbol”.

ver también ¿Quiebra la ANFP? Guarello reacciona furioso por la millonaria multa que debe pagar la ANFP a TNT Sports

Alejandro Torres Mussatto sentencia que “como ejemplos, Colo Colo, Universidad de Chile, O´Higgins, que tiene ocho aumentos de capital, y no por inyección de recursos, sino que para solventar la actividad deficitaria de los años anteriores. Cobreloa ni hablar, que es mi equipo, nunca había tenido tanta plata y nunca le había visto menos plata como hoy en día”.