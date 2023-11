"Yo no sabía quién eras": "Guarén" y Angélica Sepúlveda protagonizan tenso cruce en Tierra Brava

Tierra Brava sigue con conflictos entre participantes y, sobre todo, duros cruces de palabras entre ellos. Esta vez, fue un incómodo momento entre “Guarén” y Angélica Sepúlveda, en donde la joven le mencionó a la chica reality que no la conocía porque era muy joven entre otros dichos más, ocasionando risas entre sus demás compañeros

De ese modo, Angélica le respondió de forma directa sin pasarse a llevar causando que la situación sea bastante fastidiosa.

Guarén agarra para el leseo a Ángelica Sepúlveda

Durante el capítulo de Tierra Brava, se hizo una especie de conferencia de prensa, donde los participantes asumirán los roles de periodistas y entrevistados. El objetivo es que cada concursante tenga la oportunidad de formular preguntas incómodas a otro compañero, generando así un ambiente de interrogación y respuestas desafiantes.

Es ahí, cuando fue el turno de Guarén para hacerle preguntas a Angélica Sepúlveda. “La verdad es que yo soy un poco chica, comparada con tu edad. Resulta que yo no sabía quién eras, porque cuando tú saliste del reality yo tenía tres años“, comenzó señalando Guarén.

Por ese lado, añadió que “entonces yo estaba hablando con esta persona (Arturo Longton) que dice que es tu amigo pero no y me comentaba que usted es una persona super violenta, agresiva, y cuando llegó yo ni siquiera noté que había llegado a la casa“.

Finalmente, lanzó la pregunta. “¿Me podría comentar por qué usted no llegó en un mood de pelear? A menos que me quiera agredir ahora con su respuesta“.

Angélica respondió y señaló que “yo llegué ayer a la casa y si tu impresión es que yo iba a llegar peleando, no soy así. Hay cosas que me molestan que van a hacer que reaccione, por ejemplo, las personas sucias, las personas que son cochinas, que no pueden lavar la loza, y si eres una de esas, te vas a ir nominada por mi”.

“A mí me dicen el desorden aquí. Nos llevaremos muy bien, buenas noches”, respondió.

¡Se vienen más conflictos!

En otro fragmento del adelanto, se presenta un enfrentamiento entre Fabio y Angélica. Mientras la exconcursante de 1810 estaba en pleno entrenamiento, el español le deseó “buenos días” y le animó a entrenar fuerte, lo cual desató la molestia de Sepúlveda. Ella le indicó a Fabio que no se metiera con ella, expresando con firmeza: “No vales nada”.

Tras ese momento, Fabio le comenta lo sucedido a Arturo Longton y Pamela Díaz. Esta última le preguntó a Angélica. “¿Qué te pasó en la mañana?“, “¿se te cruzaron los cables?“, a lo que la ex Granjeras respondió, “no, eso te pasa a ti“.