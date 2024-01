Un gran e intenso capítulo se vivió en Top Chef Vip. El pasado martes pudimos ver un episodio marcado por diversos momentos que no dejaron indiferente a los televidentes. Primero, pudimos ver como una de las participantes del programa, Gianella Marengo tuvo un grave accidente en su mano obligándola a abandonar el set y dirigirse a un centro de asistencia médica.

Asimismo, la modelo es una de las grandes cartas que cuenta el programa de cocina de Chilevisión, y en exclusiva con RedCarpet, pudimos conversar con la participante sobre esta delicada experiencia.

Gianella Marengo se corta el dedo en pleno Top Chef Vip

Cuando todos estaban a minutos de crear un nuevo plato para los jueces del certamen, Gianella se encontraba cortando rodajas de papas, y con el apuro, se cortó el dedo de forma profunda. “Me corté el dedo, me corté el dedo mal. Me saqué un pedazo de dedo, ¿qué hago?“, expresó preocupada la concursante tras sufrir este accidente.

Esto generó que los demás participantes fueran en su ayuda inmediata y la jugadora quebró en llanto por su accidente.

Los demás integrantes miraban por la sala estudio el corte de Gianella, impactados y preocupados por su estado de salud.

Gianella se refiere a su accidente: “Tengo meses de recuperación”

En exclusiva con RedCarpet, la participante se refirió sobre su accidente que le costará no estar en competencia por el momento hasta llegar a una regeneración aceptable de su dedo.

“Yo entendí que esta pasada en el programa no va ser con dedo índice usándolo. Tendré que buscar otra estrategia para tratar de tomar el cuchillo de otra forma. Es acostumbrarse a hacer algo de nuevo“, comenta Marengo.

Sobre su proceso de recuperación, la jugadora señaló que no está en la competencia hasta el momento. “Son capas que deben irse regenerando, incluso me hicieron una radiografía para saber si había llegado al hueso y tenía que tomar antibióticos y me pincharon contra el tétano”.

“Fue horrible en verdad, grité, lloré, entré en una crisis. Sacaron el audio, me dio pena, es como que no hay vuelta atrás“, revela la participante.

Respecto a sus compañeros, este accidente fue impactante para ellos.

El ex integrante ‘Pelotón’, quien también forma parte del programa, Juan Pablo Álvarez, se sorprendió profundamente después del suceso.

“Me llegó a dar pena (…) Lo que le pasó a Gianella cambió el ambiente en la cocina. Yo quedé mal“, manifestó mientras se secaba sus lágrimas.

Pincoya, por otro lado, expresó frente a cámara: “Yo soy Tens, entonces el plato y las ollas quedaron ahí y fui a auxiliar a Gianella, pero estaba con mucho dolor y la sangre asusta“.

Finalmente, la jugadora deberá buscar métodos para seguir en el programa y a la vez cuidar la regeneración de su dedo.