Verónica Bianchi es una de las destacadas periodistas de TNT Sports y la mujer más reconocida en el medio futbolístico. Y hoy reveló uno de sus secretos más guardados respecto a su vida familiar.

En un video en TikTok, la profesional habló de algo distinto al fútbol. De su vida privada y específicamente del tratamiento al que hoy se está sometiendo para congelar óvulos.

¿Qué dijo Vero Bianchi?

Verónica inició el video avisándole a sus seguidores que sería un video distinto a lo común: “”Quería hacerlo para contarles algo que estoy viviendo, que me está pasando. Estoy en el cuarto día de mi tratamiento para congelar óvulos“.

Sobre los motivos, Vero comenzó explicando que “es una decisión que tomé en conjunto con mi familia producto de que tengo 35 años y no está en los planes próximos tener hijos“.

Vero Bianchi en la previa del Superclásico para TNT Sports. Foto: Instagram

Claro que sobre esto, se explayó contando que su sueño sí es ser mamá, esto luego de recientemente casarse. Pero no todavía:

“Sí es mi sueño ser madre, pero no por ahora. Claramente uno planifica y los planes pueden cambiar en el camino, porque también hay que entender para la mujer no se puede postergar muchos años. Por precaución decidimos congelar óvulos”.

En el video, Bianchi cuenta que hizo esto por si alguien estaba viviendo una situación similar, además de que explicó todo el tratamiento que trata de varias inyecciones que ella debe hacerse en poco más de una semana.

Además de esto, reveló que “si bien soy una persona bastante sana, tengo diagnosticada una trombofilia hace casi 10 años, entonces tengo que hacer un tratamiento paralelo de anticoagulantes”.

La periodista de TNT Sports y miembro del panel en Todos Somos Técnicos explicó que además decidió hacer este video porque muchas personas le preguntaron ante una historia que subió y preocupó a sus fans:

“Igual me han escrito y preguntando harto, muchos pensaban que no podía tener hijos y estaba haciendo un tratamiento para eso. La verdad es que no, por suerte mis exámenes están perfectos, pero para evitar a futuro posibles problemas, decidimos congelar óvulos”.

Revisa el video de Vero Bianchi:

https://www.tiktok.com/@verobianchi89/video/7403365931591732485

Al final, Vero explicó que en 12 días más desde esta fecha se realizará una intervención donde le extraerán los óvulos:

“Te extraen estos huevitos que deberían haber crecido en el tratamiento y después los congelas para que cuando uno tome la decisión de ser madre, puedan implantarlos“.

Con esto, la profesional espera tener hijos en algún momento de la vida, claro que los proyectos profesionales dejarán esto para un tiempo más. Por lo mismo la decisión de este tratamiento.

“Y mejor prevenir que curar. Así que estamos en esto, me he sentido super bien. Esperemos que resulte todo super bien“, cerró Vero Bianchi.