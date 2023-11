“Juro que esta historia es real”, comenzó disparando Gonzalo Fouilloux en el programa Media Punta. Así, expecantes Daniel Arrieta, Verónica Bianchi, Nicolás Peric y Manuel de Tezanos se dispusieron a escuchar su relato.

“En el verano venía saliendo de Todos Somos Técnicos“, narró de entrada el periodista deportivo. “¿O no que la salida de TST es…”, alcanzó a decir y lo interrumpió Manoel con el calificativo perfecto: “Áspera”.

“Es áspera, oscura, por unas calles ahí en la Autopista del Sol”, detalló Fullú. “Vengo, salgo en mi auto, estaba muy oscuro, y hay un auto que me sigue“, continuó contando, y la historia parecía que acabaría en tragedia.

Después, el hijo del legendario Alberto “Tito” Fouillioux narra que el misterioso vehículo “me sigue, me sigue y me sigue, y yo me cagué entero y dije ‘lo voy a pasar mal aquí’“.

Gonzalo continuó con su relato, y explica que “fue un poquito antes de la autopista. El auto iba pegado por atrás, dan la roja y dije ‘por la conche…’, traté de pasar, no pude, cagué”.

“Justo venían muchos autos de la autopista y el auto se me pega al lado. Ahí dije ‘cagué, toma'”, continuó. Y tras eso vino el remate de la historia.

“Y te juro que esto es verdad”, insistió. “Bajan el vidrio, y me dicen ‘Fouillioux, ¿cómo la Vero va a estar con Arrieta?”. Eso desató las risas de los presentes, incluso de los aludidos.

Revisa el momento aquí

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.