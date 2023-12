Ya está aquí. La sangre y los antihéroes más enfermos del streaming vuelven y este sábado fue presentado el primer avance de la cuarta temporada de The Boys.

La producción de Prime Video que nació a partir de exitosos cómics y responde a una sátira del mundo de héroes de diferentes películas e historietas de Marvel o DC; hoy es una de las más populares del mundo. Tanto así que no solo renovó por un cuarto ciclo, sino también tiene un spin-off llamado Gen V, también en la misma plataforma.

Tráiler de The Boys 4:

¿Cuándo se estrena The Boys 4?

Aún no hay fecha confirmada, pero sí se anunció en este tráiler que la serie llegará en 2024.

Anteriormente las otras temporadas han salido entre junio y septiembre, por lo que se espera que se repita la fórmula. De hecho Gen V se estrenó a finales de septiembre de este año.

¿De qué se tratará The Boys 4?

¡Atención! A continuación hay spoilers de The Boys. Si no has visto los últimos capítulos, no sigas leyendo.

El cierre de la tercera temporada terminó de manera épica, con un problema que escapaba de los protagonistas: la gente.

Y es que con la llegada a la locura de Homelander (Antony Starr) y matando de manera violenta a una persona que le lanzó algo a su hijo Ryan (Cameron Crovetti), el público no lo criticó sino que lo aplaudió. Justificando finalmente la manera sanguinaria y enferma que ocultaba el héroe.

Ahora con el tráiler queda claro que la gente se enfrentará y conociendo a The Boys, no será de manera muy pacífica. Junto con esto queda por resolver justamente el destino de Ryan, quien dejó de estar del lado de Butcher (Karl Urban) y ahora finalmente está con su “papá”.

Esta cuarta temporada se estrenarán nuevos personajes, entre ellos un aliado de Butcher e interpretado por Jeffrey Dean Morgan. A quien podemos ver en el tráiler, el actor es conocido por su papel de Negan en The Walking Dead y también por personificar a otro antihéroe: El Comediante en Watchmen de Zack Snyder.

Por lo pronto, ya se puede notar que estará del lado de los muchachos, al parecer un antiguo conocido del Gobierno o alguna agencia secreta de Butch. Teniendo a Homelander y Ryan como nuevos antagonistas, sumándose a los fanáticos de psicótico superhéroe, se viene toda una locura para esta nueva temporada.

Además, hay que recordar que el spin-off Gen V será relevante en The Boys y no una simple historia extra. De hecho varios personajes de la serie original tuvieron cameos en la producción y ya se ha dicho que el final de Gen V tiene que ver con la cuarta parte de la serie de Prime Video.