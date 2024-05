Luego de una exitosa segunda temporada. FX Networks decidió inmediatamente aprobar una tercera temporada para The Bear. La serie, protagonizada por Jeremy Allen-White y Ayo Edebiri ya está más que lista para presentarnos los nuevos capítulos que continuarán con la historia de Carmy y Sydney en el nuevo y renovado restaurante “The Bear“, el que reemplaza a “The Original Beef of Chicaland”.

Y es que unos pocos días después de un año del estreno de la segunda temporada, la serie vuelve con todo con nuevos capítulos a HULU el próximo mes de junio.

¿The Bear 3 se estrena en junio en Latinoamérica?

La tercera temporada de The Bear se estrena en HULU el próximo 27 de junio de 2023. Según informó FX todos los capítulos de la serie se encontraran disponibles a partir de ese día.

Por eso, nos preguntamos qué sucederá con el estreno en Latinoamérica. Y es que en sus dos primeras temporadas se ha visto que hay un desfase en las fechas de estreno de la serie.

Y es que tras su estreno en junio en Estados Unidos durante el 2023, vimos como en Latinoamérica la serie llegó a Star+ durante el mes de agosto del mismo año.

Lo cierto es que Star+ no ha informado qué sucederá con el estreno de la serie y hasta el momento no se ha referido a la llegada de la nueva temporada a la plataforma para junio.

Por esta razón no sabemos si es que habrá un estreno simultáneo, aunque todo indica que una vez más tendremos que esperar unos cuantos meses para verla en Latam.

Es importante señalar que actualmente Star+ está pasando todo su catálogo a Disney+ debido a que ambas plataformas se fusionaran y la primera dejará de funcionar el próximo 24 de julio de 2024 y todo su contenido se encontrará disponible en el sitio de Disney desde el 26 de junio.

¡Hay tráiler!

Debido al pronto estreno de la serie en Estados Unidos, es que FX Networks liberó recientemente el tráiler oficial de la nueva temporada de The Bear. En él podemos ver a nuestros personajes lidiar con el desafío de un nuevo restaurante.

Ve el tráiler de The Bear 3 a continuación: