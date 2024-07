El destacado comediante nacional Sergio Freire se encuentra celebrando un importante hito en su exitosa carrera: Cumple 20 años haciendo reír y por lo mismo, busca celebrarlo a lo grande con un tremendo espectáculo que se realizará el próximo 27 de julio en el teatro Caupolicán, el cual contará con grandes invitados, sorpresa, nuevo material, etc.

En conversación con RedCarpet de Redgol, el triunfador en dos oportunidades del Festival de Viña entregó detalles del especial momento que vive y adelanta lo que se vendrá en el esperado show.

Los 20 años de Freire en el humor

Acerca de cómo será el esperado aniversario, el artista adelantó: “Es un show completamente diferente, no es un show de stand up largo, va a tener stand up, pero va a tener conversaciones, va a tener invitados de mundo del humor. Vamos a revelar secretos, intimidades, cosas que nunca se han dicho en ninguna parte y van a ser dichos ese día, solo por ese show porque es único”.

“Va a ser lo que se va a vivir ese día, vamos a tener el estreno de un corto audiovisual hecho en cine de comedia, de lo último que he hecho en sketch, lo vamos a poder ver entre todos”, explico.

El artista señaló que recientemente comenzó a reflexionar sobre las dos décadas que lleva en la comedia, en donde en la creación del espectáculo revisó antiguas rutinas notando las diferencias. “En el fondo como ha cambiado todo, como cambia uno, como cambia la sociedad. Pero estoy contento de seguir en este camino.”

“Eso que en un principio yo no sabía si esto se podía convertir en el futuro, en mi futuro profesional, por ejemplo. Y ahora estoy súper contento de estar acá en este camino y de lo que está sucediendo con el humor a nivel mundial y de Chile. Como que aposté bien, eso siento. Aposté bien”.

Acerca de cómo se siente al cumplir tanto tiempo haciendo humor, señaló: “Con mucha humildad lo agradezco. Nunca pensé lo que iba a suceder hoy en día”, agregando que en sus comienzos en la televisión en donde participó en el programa SCA de Via X, no pensó que era algo que podía durar.

“No teníamos ninguna referencia de otro programa de humor que hiciera algo parecido. Incluso recuerdo que cuando me invitan a ese programa a participar, hasta la explicación era rara, porque me decían hay que contar historias de humor. ¿Y decía ya, pero como chistes? ¿No, no, no son chistes entonces no, historias de vivencia pero con humor”.

“Entonces comenzamos y dije esto no va a durar mucho. Después estábamos en el programa en Vía x, 12 min, solo hablando a la cámara, sin risa, sin personas, pensé esto va a durar nada, así de verdad que esto no va a fluir. Y de repente prendió”.

Acerca los cambios que ha experimentado la forma de hacer humor durante los años, el comediante señala que ha sido “súper bonito, súper bueno haber participado y sentirme parte de ese cambio, que era un cambio necesario y sin saber que lo necesitábamos”.

“Yo disfruto mucho del humor, de hecho sigo viéndolo así, todos los humoristas antiguos, que le llaman antiguos, pero que siguen vigentes, armaron todo el camino de hacer reír. Entonces haber participado en este quiebre como más generacional lo agradezco, de poder haberle metido palabras más juveniles a esas historias”, explicó.

Su primera vez en el escenario

Tras 20 años de carrera, el comediante recordó la primera vez que se paró en un escenario, en donde se presentó para el evento de una empresa, revelando que estaba asustado porque recién estaba comenzando en el camino del standup.

Revelando que estaba ansioso por comenzar, en donde habían alrededor de 20 personas esperanzo su show. “¿Y yo miraba por la cortina, decía por qué acepté esto? Y me acuerdo de que me está llamando mi mamá”.

“Mi mamá llorando y yo a punto de salir y me dijo ‘se murió Michael Jackson, se murió Michael Jackson'”.

“Ahora recién me acuerdo que salí, lo primero que dije en el escenario fue se ‘murió Michael Jackson‘. Nadie se rió, porque haciendo eso me acuerdo de esa vez que fue la fecha que murió Michael Jackson, fue mi primer evento empresa y entré súper mal, entré matando a alguien que pensaron que yo estaba weand…”

“Así que esa fue la primera vez que me subí a un escenario así, con enfrentarme a un público diferente. Y de ahí ya, bueno, ahora ya me he subido en tantos que es rico, porque en 20 años subiendo ese escenario, esto se hace con puras horas de vuelo”.

“Como le digo a los colegas que están partiendo, que me piden consejo, siempre les digo no pares, sigue, sigue. Porque esto es con horas de vuelo. Es la única forma de encontrar tu comedia, los chistes, es subiéndote, subiéndote, subiéndote”, comentó.