La aclamada banda mexicana RBD emocionó a sus fans a comienzo de este año al revelar su anticipado reencuentro para el bajo el título “Y Soy Rebelde Tour”, marcando un retorno tan esperado que tiene lugar más de una década después de la disolución del grupo.

Una de las bandas latinas más importante de todos los tiempos, comenzó su carrera el año 2004, en donde alcanzó la fama internacional, cuando Anahí, Poncho, Christopher, Christian, Dulce María y Maite protagonizaron la exitosa serie Rebelde.

Esta serie narra la historia de los estudiantes del prestigioso colegio Elite Way School, donde los personajes forman la banda RBD. El éxito de la banda trascendió la pantalla y la convirtió en una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos. Tras su separación el año 2009, el regreso emocionó a los millones de fans en todo el mundo.

La banda se reunió en este 2023 con su esperada nueva gira, con la cual recorrieron distintas partes del mundo, sin embargo, no llegó a toda Sudamérica como se esperaba, con excepción de Brasil y Colombia. Por lo que sus fans en Chile, Argentina, Perú, etc., quedaron con ganas de ver al grupo nuevamente en vivo.

¿Vendrá RBD a Chile?

El programa Venteando señaló que la reunión de RBD podría tener una segunda etapa de la gira a mediados del 2024, que incluirá a España, Rumania, Venezuela y Chile, entre otros. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por los artistas.

¿Quiénes participan de la gira de RBD?

A pesar de la emoción que causó el anunció del regreso de la banda, a más de una década desde su separación, no todo fue alegría, ya que uno de los miembros anunció que no participaría en el regreso. Alfonso “Poncho” Herrera, quien interpretó a Miguel Arango, decidió no ser parte del reencuentro.

Tras ser consultado por los fans, quienes le reclamaron por no ser parte del reencuentro, el actor respondió a Despierta América que no será parte por motivos laborales. “Voy a estar trabajando, amigos. Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo”.

Luego agregó: “Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, estoy agradecido, y seguiré agradecido. Simple y sencillamente, estoy feliz por los proyectos que tengo ahorita y creo que una cosa no va peleada con la otra”.

Por otra parte, Maite Perroni, Anahi, Dulce María, Christopher Uckermann y Christián Chávez, se sumaron inmediatamente al regreso y lo anunciaron a través de sus redes sociales.

La gira titulada “Y soy rebelde tour” comenzó el programa de agosto del 2023 en El Paso, Estados Unidos, y concluyó el pasado 21 de diciembre en el Estadio Azteca de la ciudad de México, país de donde es oriunda la banda.

Los países que la banda visitó son Estados Unidos, México, Colombia y Brasil, con 54 espectáculos en total, en donde cantaron sus grandes éxitos que repasan su recordada discografía, que incluye los álbumes Rebelde (2004), Nuestro Amor (2005), Celestial (2006), Rebels (2006), Empezar desde Cero (2007) y Para Olvidarme de ti (2009).