La Divina Comida, el estelar de gastronomía y conversación, es uno de los programas más populares de la televisión, por lo que muchos se preguntan quiénes estarán en el capítulo que se estrena esta noche.

En su décimo ciclo y con más de 200 episodios emitidos, este exitoso programa de conversación y gastronomía contará con destacadas figuras del mundo de la música, el arte, las comunicaciones, la política y el entretenimiento, quienes pondrán a prueba sus habilidades culinarias en una noche llena de diversión y emoción.

Como es habitual, la velada culminará con la elección del mejor anfitrión, quien será premiado por sus compañeros de mesa.

¿Quiénes estarán en el capítulo de este sábado en La Divina Comida?

Hoy, como anunció Chilevisión, se estrenará un capítulo de repetición, en donde participaron Bárbara Hernández, nadadora nacional, especializada en nado en aguas gélidas; Ernesto Belloni, reconocido comediante nacional detrás de personajes como “Che Copete”.

También estarán Kike Morandé, animador de televisión y conductor del programa de entretención “Morandé con Compañía”, y la periodista y presentadora de televisión Ángeles Araya.

Revisa el avance a continuación

Las confesiones de Kike Morandé sobre su relación con Cecilia

El ex conductor de Morandé con Compañía hizo una confesión inesperada sobre su relación con Cecilia Bolocco, con quien co-animó el estelar Viva el lunes junto a Álvaro Salas.

Durante el período en que ambos trabajaron juntos, específicamente entre 1995 y 2001, mientras el programa estuvo al aire, uno de los rumores más fuertes en el mundo del espectáculo era sobre la relación entre Bolocco y Morandé.

Incluso se llegó a decir que el conductor se separó para poder continuar una relación con la ex Miss Universo.

“Te digo una cosa, una lata que yo me haya metido con ella, una pena, digamos, todo lo que pasó, pero por algo nos metimos”, señaló, para luego agregar: “Capaz que me hubiera gustado no haberme metido tanto para poder haber sido amigos, porque es muy buena persona”, explicó.