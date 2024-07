Chilevisión ha revelado los invitados del próximo episodio de su popular programa de conversación y gastronomía, “La Divina Comida”, que se estrenará este sábado 20 de julio.

En su décima temporada, el programa contará con figuras prominentes de la música, el arte, las comunicaciones, la política y el entretenimiento, quienes demostrarán sus dotes culinarias en una velada repleta de diversión y emociones.

Con más de 200 episodios emitidos, esta temporada incluirá la participación de reconocidos invitados que compartirán detalles significativos de sus vidas personales y profesionales mientras disfrutan de una exquisita cena.

¿Quiénes son los invitados de este sábado?

En el nuevo capítulo que se estrena este 20 de julio estarán presentes la ex jugadora de Gran Hermano, Trinidad Cerda; la presentadora de televisión Eli de Caso; el político Mario Desbordes, y el comunicador audiovisual y reconocido en el mundo de la gastronomía, Pato Cisternas, el “hacedor de hambre”.

Trini habla de su transición

En el espacio, la ex jugadora de Gran Hermano señaló: “Cuando yo dije sabes qué, yo soy Trini, me llamo Trini, no permití que nadie me ponga en duda yo estaba segura, porque ellos también lo sabían, todo mi alrededor sabía que yo soy Trini. Y para mí es súper sanador ahora hablar de mí como chica, como joven”.

“Para mí siempre fui Trini y para mí esto es sanador. Yo conmigo siempre fui Trini, pero hasta que yo no dije este es mi nombre y lo voy a defender, obviamente que antes de eso hay todo un pasado, que fue difícil para mí, que había un desorden y yo decía hay algo que no está bien, mi cuerpo no está en coordinación con todo lo que yo siento”.

En ese momento, Eli le preguntó si sintió un alivio después, a lo que Trini respondió: “Mira fue súper rápido, fue un año, desde que yo dije mi nombre es Trini, mi otro nombre ya no existe hasta que tuve mi reasignación de género que fue mi operación, fue un año”.