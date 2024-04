El décimo ciclo del exitoso programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, “La Divina Comida”, estrena este sábado un nuevo capítulo.

En esta temporada, destacadas figuras del mundo de la música, el arte, las comunicaciones, la política y el entretenimiento pondrán a prueba sus habilidades culinarias en una noche llena de diversión y emoción.

Por lo mismo, muchos están ansiosos por conocer a los conocidos rostros que estarán presentes en el episodio de estreno del programa de conversación y gastronomía de esta noche.

¿Quiénes son los invitados de este sábado en La Divina Comida?

Los participantes de hoy son Nicole Moreno, modelo, empresaria y ex participantes de realitys como “Amor a Prueba” y “Mundos Opuestos”; Roberto Cox, periodista y conductor de “Contigo en la mañana”, Scarlette Gálvez “Eskarcita”, quien se llevó el segundo lugar de la primera edición de Gran Hermano Chile, y el alcalde de la comuna de Conchalí y cantante nacional René de la Vega, detrás del hit “Chica Rica”.

¿A qué hora se estrena?

El programa se estrena después de CHV Noticia, es decir, pasada las 22: 00 horas. Revisa el avance a continuación.

La impactante confesión de Luli

En el espacio, la modelo fitness señaló que estuvo al borde la muerte. “Tailandia fue un viaje que yo hice en un momento de mi vida donde necesitaba reflexionar”, comenzó señalando.

“Después de toda la meditación, y de haber conocido como 20 templos fui a Ko Phi Phi. Compré en un carrito X (cantidad de) ostras, yo estaba disfrutando ahí en ese momento, hasta un guarén me apareció por ahí. Entonces, me acuerdo que me empezó a doler la guata, así mal, un retorcijón, insoportable”.

“Llegué a la clínica y les explicaba al doctor, el doctor no me entendía, ni yo a él. Al final terminé llamando a un amigo para la traducción, entonces Francisco (su amigo), le empieza a contar al médico. Me dejaron hospitalizada, mal. Estuve toda la noche con suero. Y después el médico le dice a Francisco que si yo no llegaba a la clínica me hubiera muerto, te juro. Me hubiera muerto, me intoxiqué mal”, explicó.