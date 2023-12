El programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, La Divina Comida, regresará este sábado a la pantalla con su novena temporada, en donde reconocidos rostros de la música, arte, comunicaciones, política y entretenimiento, probarán sus habilidades culinarias.

El nuevo ciclo, que se encuentra celebrando sus más de 200 capítulos, cuenta con la participación de reconocidos invitados, quienes hablarán sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral en compañía de una grata cena, culminando con un importante premio para quien sea elegido por los mismos comensales como el mejor anfitrión.

¿Quiénes son los invitados de este sábado 9 de diciembre?

En un nuevo capítulo del programa de conversación estará presente el crítico de cine y presentador de televisión Juan Andrés Salfate; la integrante de TV y hermana de Claudia Conserva, Francesca Conserva; la senadora Ximena Rincón, y el periodista Alfredo Lamadrid, hijo del animador del mismo nombre del programa Humanamente Hablando.

¿A qué hora comienza La Divina Comida?

El programa de conversación estrena nuevos capítulos a partir de las 22:30 a través de la señal de Chilevisión.

¿Quiénes estuvieron en el capitulo anterior?

Hace una semana el programa de conversación y cocina realizó un especial de parejas, en donde participó la influencer y ex participante de Calle 7 y el reality 1810, Eliana Albasetti, junto a su pareja, Federico Koch, ganador de Calle 7 y ex participante de Pelotón; Rodrigo “Gallina” Avilés y Karina León, ambos ex participantes del programa juvenil Yingo; y el periodista Gino Costa, junto a su pareja, el tecnólogo médico Miguel Ángel “Pollo” Campos.

La fuerte confesión de Eliana Albasetti, durante el programa

La ex Calle 7 reveló que recibió amenazas tras manifestarse en favor de los animales. “Nosotros somos super animalistas y estamos con una causa muy potente. Obviamente, estamos en contra del rodeo”.

La influencer reveló que una vez ingresó a un rodeo con un cártel que decía “abolición”, para generar conciencia y discusión sobre esta práctica. “De alguna manera era parar esto, y hacer que los medios puedan hablar del tema, para que se pueda discutir”.

“Estamos en contra de todas las prácticas que hagan sufrir a los seres sintientes que no tienen la posibilidad de defenderse (…) Mucha gente me apoyó un montón. Otras cosas se me cayeron, proyectos, temas de trabajo, tuve amenazas”.

“Fueron como 3 o 4 personas que le escribieron al insta de Eli diciendo: ‘sabemos quién es tu hija, sabemos a qué colegio va’”, revelando que tuvieron que tomar medidas de seguridad. “Tuvimos que estar con escoltas y carabineros para protegernos”, expresó.