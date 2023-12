Podemos Hablar estrenó un nuevo capítulo la noche de este viernes, en donde una de las invitadas fue la flamante ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, quien entregó detalles de su paso por el encierro y además se refirió a su quiebre con el exfutbolista y comentarista deportivo, Jorge “Mago” Valdivia.

En el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, también estuvieron presente las finalistas de GH, Scarlette Gálvez, Jennifer Galvarini (Pincoya), Iván Arenas, conocido como el profesor Rosa, la cantante Karen Bejarano “Karen Paola” y el fotógrafo Jordi Castell.

Las revelaciones del quiebre entre Coni y Valdivia

Durante el encierro, la bailarina reveló que tuvo un breve romance con el ex seleccionado nacional Jorge Valdivia, tras su separación de Daniela Aránguiz. Por eso, al ser consultada sobre su relación, la ganadora de gran hermano entregó nuevos detalles.

“Con Jorge (Valdivia) nos conocimos, yo estaba trabajando en un evento y él estaba ahí con su hermano. Yo estaba de anfitriona y nada. Yo estaba ahí con una jardinera y la señora de seguridad me invita al VIP, y de pronto miro y estaba él“, comenzó señalando la joven.

“Él se me acerca y me dice: ‘oye, teni’ una cola’. Me doy vuelta y le digo: ‘¿qué cosa?’, porque pensé que me estaba hablando del popin, y me dice: ‘no, amiga, de verdad, te está colgando una cola’. Yo tenía la jardinera colgando 3 metros, se me había desabrochado y yo ahí me morí de la risa”, confesó.

Tras esto, la jugadora de Gran Hermano reveló que todo comenzó tras su separación de Daniela Aránguiz, en donde confesó que salieron por algunas semanas. “Salimos un mes, dos meses. Me quedo con lo bonito, él es un hombre muy simpático, muy encantador, es buena talla”, recordó en Podemos Hablar.

Sin embargo, una situación puso fin a lo que estaban construyendo. “Me dejó plantada. Me dijo que fuéramos a un matrimonio y yo me conseguí un vestido con un diseñador precioso. Me lo fui a probar, lo arrendé, me compré zapatos, cartera. Yo tenía el pasaje comprado. Nos íbamos un viernes, y esto fue un lunes, de repente pasó el martes, le escribo y no me contesta. Miércoles y no me contesta. Jueves, no me contesta. No me habló más“.

“Me quedé con el vestido, tamaña vergüenza. Supe por Instagram que había ido con su mujer, con la Daniela“, añadió.

Revisa sus declaraciones a continuación