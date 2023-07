El programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, La Divina Comida, regresará este sábado a la pantalla con su novena temporada, en donde reconocidos rostros de la música, arte, comunicaciones, política y entretenimiento, probarán sus habilidades culinarias.

El nuevo ciclo cuenta con la participación de reconocidos invitados, quienes hablarán sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral en compañía de una grata cena, culminando con un importante premio para quien sea elegido por los mismos comensales como el mejor anfitrión.

¿Quiénes son los invitados de este sábado a la Divina Comida?

En el nuevo capítulo estará será un especial de parejas en donde participaran tres matrimonios compuestos por la ex integrante de Mekano y ex participante de Pelotón, Carla Jara y el conductor de televisión Francisco Kamiski; el periodista y presentador de CHV, Juan Pablo Queraltó y la cantante Francisca Sfeir y el ex participante de Masterchef Celebrity y conductor de Manos al Fuego, César Campos y el actor Diego Barrios.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de La Divina Comida?

El programa estrenará capítulos nuevos todos los sábados a partir de las 22.00, luego de “Chilevisión Noticias”.

¿Quiénes estuvieron en el último capítulo?

En el último capítulo estuvo presente presentes los cocineros Coco Pacheco, Patricio Bañados, Fernanda Namur y Dalal Halabi.