Un nuevo ingreso se tomó la casona de Tierra Brava y es que Nicolás Solabarrieta ingresó la noche de este lunes a la casa y conoció a sus compañeros. Hay que recordar que el influencer fue anunciado al inicio de la competencia pero no teníamos idea cuándo iba a ingresar a la casa.

Finalmente, este lunes se conoció que el participante ingresó a la casa y conoció a todos sus compañeros. El influencer llegó con todo este día lunes y con claras intenciones de querer ganar el reality.

Luego de las eliminaciones de Shirley Arica y Max Cabezón, Nicolás se integró al equipo rojo Puro Fuego y es compañero de la Botota, Luis Mateucci y más.

¿Quién es Nicolás Solabarrieta?

Nicolás Solabarrieta tiene 27 años y es futbolista hijo de Fernando Solabarrieta y Ivette Vergara. Habla cuatro idiomas y ha mencionado en reiteradas ocasiones que no le gusta tanto la televisión lo que ha sido confirmado por su madre.

El joven ha jugado en varios equipo de fútbol universitarios estadounidenses como Long Island, FC Tucson y Reading United. Además también jugó en Palestino, Deportes Recoleta y Lautaro de Buin.

Con una basta carrera en el fútbol y luego de bastantes años el joven en septiembre de este año decidió retirarse del fútbol oficialmente y por esta razón llegó a Tierra Brava en busca de un nuevo rumbo en su vida.

Y es que en conversaciones con Canal 13 el joven destacó que “El fútbol ya no fue para mi, lo intenté por varios años y no resultó”. Asimismo destacó sentirse estancado en su carrera. “Creo que a la edad que tengo, estaba estancado, por lo que había que buscar nuevo rumbos y en eso estoy ahora“.

Con una marca de ropa y distintos emprendimientos el joven llegó a Tierra Brava luego de ser contactado por el espacio de telerrealidad de Canal 13.

Puedes revisar el video de su llegada a continuación:

No se cierra a la tele

Si bien ha destaco que no le gusta la televisión mencionó que no se cierra a la posibilidad de hacer una carrera en la misma ya que le gusta experimentar cosas nuevas.

“Yo nunca me he cerrado a la posibilidad de algo así, porque soy de las personas a las que le gusta experimentar y buscar desafíos nuevos. Sinceramente, hasta ahora nunca me lo había planteado de manera certeza, yo siempre estuve enfocado en el fútbol, pero como ya no es para mi, quiero experimentar cosas nuevas, y la televisión es una de ellas“, destacó.

Finalmente el joven viene con todo a ganar Tierra Brava y ese es su principal objetivo al momento de entrar. Y si bien sabe que será un camino bastante largo el mismo mencionó que es la mentalidad con la que viene a la casona de Perú.

Como un gran competidor, el ahora participante se suma al equipo rojo Puro Fuego y con esto quizás el equipo vuelve a la habitación VIP luego de bastantes competencias perdidas. Y es que Nicolás llegó justo a la prueba de equipo para así ayudar a sus compañeros a ganar.