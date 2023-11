Junior Playboy ha destacado desde el día uno en Tierra Brava. Tristemente en sus compañeros ha dejado malas impresiones porque atrás quedó el simpático Junior que se conocía de los primeros realitys que realizó.

Y es que en más de alguna ocasión el Thor Chileno ha protagonizado más de una pelea con más de alguno de sus compañeros debido a sus comentarios y malas actitudes.

Ahora, el participante se encuentra viviendo un complicado momento dentro de la casa lo que lo llevó a tomar una gran decisión respecto a su salud.

Un dolor en el ojo

Y es que en el reciente capítulo de Tierra Brava se vio a Junior complicado con uno de sus ojos y es que el participante se revisaba con bastante frecuencia el ojo y mostró bastante molestias en el mismo.

Esto se debería a que el participante se ha visto usando lentes de contacto de colores lo que podría haber provocado una infección. Y es que así también supusieron sus compañeros de encierro al verlo tan complicado.

Finalmente, Junior fue atendido por el personal médico de la casona y es que el Capataz encontró que la situación era grave al verle el ojo hinchado.

“El accidente del ojo fue cuando hicimos el ‘Cara a cara’ y me puse los lentes de contacto para jugar con ‘Thor’”, explicó. “Me puse los lentes, mi traje y me pintaron”.

Aquí destacó que poco tiempo después y al día siguiente comenzó a sentir incomodidades en el ojo y una “piedrita en ojo“, aunque veía bien.

“Al otro día desperté como con una sensación que tenía como una piedrita en el ojo, pero hasta ahí podía ver bien”, agregó.

“Hicimos el fuego por la tarde con la Angélica, empecé a hacer fuego, soplando dentro del tarro con humo para que le llegara más fuego, y se llenó de humo, ahí ya empeoró, y el ojo se me fue a la mierda”, aseguró.

Según el mismo participante la inflamación en el ojo se debería a la mezcla entre el lente de contacto y el fuego. Asimismo destacó que debe haber estado dos horas con ellos y que básicamente su uso es “para darme ánimo y verme bien igual“.

“No me pillaron nada, pero el dolor era tremendo, cerrar el ojo me dolía, lo abría y me dolía. Me acosté y ahí empezó a dolerme más, dije ‘lo voy a cerrar’, y cuando lo cerré sentí como que me estaban pasando una Gillette; ahí me dieron ganas de pegarle a la cama, como que tenía mucha rabia que salí y me di una vuelta en todo el patio para ver si se me pasaba el dolor”, explicó sobre el diagnóstico que le dieron los médicos.

Finalmente se destacó que tenía una úlcera en el ojo pero que al ser atendido de manera rápida le inyectaron y limpiaron dándole una buena atención.

Tomó una decisión

Debido a esta trágica vivencia el chico reality destacó que de aquí en adelante no volverá a usar lentes de contacto y es que el dolor que sintió fue bastante grande. Tanto así que actualmente se encuentra con tratamiento que son unas gotitas especiales y además descansar el ojo para así evitar más problemas.