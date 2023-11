Tierra Brava vivirá esta noche una nueva eliminación, en donde los nominados deberán enfrentarse a un duelo por la permanencia. Los participantes en zona de peligro esta semana son Max Cabezón y Luis Mateucci, quienes fueron escogidos por sus mismos compañeros para enfrentar la competencia definitoria, sin opción de poder participar en la competencia de salvación.

El pasado miércoles, en un nuevo cara a cara que impactó a los participantes, hubo un cambio de reglas, en donde dos nuevos integrantes se sumaban a la zona de peligro por decisión de sus compañeros, uno de cada equipo, sumándose a Miguelito, Fabio, Shirley y Nicole, quienes ya estaban nominados. Tras la competencia de salvación, Fabio y Miguelito resultaron victoriosos, asegurando su estadía por, al menos, una semana más.

¿Quién es el nuevo eliminado de Tierra Brava?

El nuevo competidor en abandonar la hacienda es Max Cabezón, el ex MasterChef perdió el duelo de eliminación en una reñida competencia contra Luis Mateucci.

Max vs. Luis

En un avance del capítulo de hoy se mostró una impactante conversación entre Max y el capataz José, en donde le señalaba lo confiado que estaba para el duelo de eliminación, debido a que Mateucci aún no demuestra destrezas en las competencias. “A mí me pone en ventaja porque la presión la tiene Luis, ¿Qué ha ganado? ¿Cuántas competencias ha ganado? ¿A cuántas salvaciones ha ido para entrenar?”.

Así mismo cuestionó su labor como líder del equipo. “¿Por qué es capitán? Capitán al ‘pe*’, lo seleccionaron por descarte. ¿Ganó alguna prueba para ser capitán? Nada”, agregó.

¿Regresará Pamela Díaz?

La Fiera abandonó el encierro, según lo que ella reveló en sus redes sociales, sin embargo, se especula de un posible reingreso a la competencia.

En el programa Que Te lo Digo, el periodista Luis Sandoval reveló que Pamela Díaz está en conversaciones para volver a la hacienda, lo cual de llegar aprobarse, estaría viajando la próxima semana,

“El viernes tuvo una reunión con Canal 13, pero la cosa está como un ‘gallito’: Pamela quiere algo y los ejecutivos ofrecer otra cosa. No han llegado a acuerdo“, señaló el comunicador.

“Ustedes saben que ella es súper transparente. Me dice que, hasta el momento, no ha tomado ninguna decisión (…) Mañana (lunes), a las 17:00 horas, tiene la última reunión con Canal 13. Allí va a decidir si se va o no a Tierra Brava y por cuánto (dinero). Si acepta, me dice que se va el martes”, señaló.