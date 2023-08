Chilevisión fue el primero en traer de vuelta los realitys a la televisión abierta, ahora se sumó Canal 13, quienes confirmaron un nuevo reality llamado “Tierra Brava: Cosechas lo que siembras”. Y esta semana se confirmó al primer participante el chico reality Junior Playboy que ha participado en otros programas del mismo canal.

José Luis Concha más conocido como Junior Playboy participó en Amor a Prueba, Pareja Perfecta y 40 0 20, todas sus participaciones han llamado la atención del público debido a su gran personalidad. A continuación en RedCarpet te contamos quién es la primera integrante mujer del nuevo reality de Canal 13.

¿Quién es la nueva participante confirmada de Tierra Brava?

Esta mañana en el matinal “Tu Día” nuevamente estuvo presente Karla Constant animadora del nuevo reality y confirmó que Eva Gómez es una de las participantes de Tierra Brava.

La ex animadora del Festival de Viña del Mar regresará a la televisión para participar en un programa de competencia y convivencia:

“Me costó mucho tomar esta decisión. Después de haber aceptado animar Viña, es la segunda decisión más difícil que he tomado en mi carrera. Pero siento que este año ha sido para mí muy peculiar, lo inicié grabando una película (‘Noches de sol’, pronta a estrenarse) y pensé que quizá era una buena oportunidad cerrarlo entrando a un reality para poder mostrarme y volver a trabajar en comunicaciones, que es lo que me gusta” confesó a Canal 13.

También comentó que sus hijos Fernando, Matías y Triana fueron fundamentales para tomar la decisión de ingresar al reality: “Ellos me motivaron y me animaron un montón. También me dieron el empujoncito para aceptar Viña hace 12 años, me decían que yo siempre les digo que tienen que ser valientes y que no hay que tener miedo. Estoy nerviosa, tranquila, contenta y con ganas de aceptar y de tomar este desafío con mucha alegría“.

Respecto a su retorno a la TV señaló que “Siento que la vida me pone esta nueva oportunidad, con un nivel de exposición semejante, y que seguramente me lo voy a tomar mucho mejor porque estoy más grande. Ahora estoy en el proceso de encontrarme, de volver a ser yo, valorarme y volver a mirar la vida de color de rosa”.