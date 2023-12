La joven conductora e influencer mexicana, Alana Lliteras, se convirtió en la gran ganadora de la segunda edición de “Top Chef VIP”, el programa de competencia culinaria, en donde con tan solo 19 años, la joven se llevó el titulo de campeona de la temporada y un importante premio de US$100.000 tras superar en la final al cantante colombiano Sebastián Villalobos, el cantautor mexicano Germán Montero y la primera actriz Laura Zapata.

Bajo la conducción de la reconocida actriz Carmen Villalobos, y los jueces, los chefs Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos, el espacio transmitió su esperado final el pasado 6 de diciembre a través de la señal de Telemundo Internacional.

En conversación con Red Carpet, la ganadora del espacio, Alana Lliteras, entregó detalles sobre su triunfo en el programa de competencia.

Alana Lliteras es la ganadora de Top Che Vip 2

Acerca de la experiencia de participar nuevamente en un programa de competencia gastronómica, la joven señaló que esta contenta de haber aceptado el desafío. “Definitivamente fue mucho mejor de lo que me pude haber imaginado. Yo estaba en un momento en mi vida en el que la cocina no estaba tan presente”.

“Yo estaba full de lunes a domingo. Estaba estudiando la carrera de Artes escénicas y trabajando como conductora en un programa en vivo. Entonces, mi semana era estudiar, la universidad, después ir a grabar reportajes, luego ser conductora en un programa, no tenía tiempo para cocinar”.

Alana confesó que no se imaginaba de vuelta en una competencia así. “Siento que me llegó en el momento que me tenía que llegar”.

Acerca del momento que la invitaron a ingresar a la competencia, pensó que todo se trataba de una broma.

“Yo estaba como no, ya no regreso, no voy por nada del mundo. Y justo me estaba arreglando para ir a la escuela y me hablan de Telemundo para invitarme a Top Chef. Yo de verdad me acuerdo que pensé que era una broma. Yo decía ¿por qué Telemundo me estaría hablando a mí? Y yo no, esto no es verdad. Y pues, ya cuando vi que sí era verdad, estaba como ¿qué hago?”.

A pesar de que tenia dudas de ingresar a la competencia, una conversación con su madre la hizo cambiar de parecer.

“Algo, no sé, algo en mi corazoncito me dijo ‘este proyecto es para ti’. Como que a pesar de que yo no imaginaba otra vez nuevamente estar en esto, algo me llamó y me dijo sí, este proyecto hazlo. Y pues lo hice y definitivamente creo que fue una decisión que no me arrepiento y que cambió completamente mi vida”.

Asimismo señala que la experiencia la ayudo a crecer a nivel personal. “Realmente, desde antes de aceptar entrar al proyecto, yo estaba muy insegura de mí misma y creo que es algo que siempre he tenido. Soy tan perfeccionista como que quiero hacer siempre las cosas tan bien que a veces no confío en que soy capaz”.

“Y yo llegué muy insegura. Yo decía es que soy la más pequeña, cómo lo voy a hacer, hace mucho no cocino y genuinamente yo me sentía insegura. Entonces creo que me ayudó a demostrarme, pues, cómo siempre que algo que me lo propongo lo logro y que la edad no es impedimento de lograr grandes cosas, que así estés pequeño, grande, nunca es tarde para cumplir tus sueños y siempre puedes”, añadió Alana.

“Si tú crees en ti, siempre puedes. Y creo que es el aprendizaje más valioso que me llevó a nivel personal”, expresó.