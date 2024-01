Hace unos días se dio a conocer que Gypsy Rose salió de prisión y se encuentra actualmente en libertad condicional. Tras la noticia, todos comentaban quién era la chica que planeó el asesinato de su madre junto a su novio en ese momento. Y es que, aquella relación entre mamá e hija era bastante perturbadora debido a que su progenitora tenía el síndrome Munchausen por poder, un trastorno psicológico en el que los padres o cuidadores buscan la simpatía de los demás a través de las enfermedades exageradas o inventadas de sus hijo.

La mujer prácticamente mantuvo prisionera a su hija, obligándola a usar una silla de ruedas y una sonda de alimentación, e inventar diversas enfermedades que no eran reales.

Aquella noticia marcó un revuelo en Estados Unidos, y ahora que la joven salió libre, se han dado a conocer diversas producciones cinematográficas que hablan de su historia como es “The Act”, una serie basada en el drámatico relato de Gypsy Rose.

¿Dónde ver The Act en streaming?

Debemos informar que la serie no se encuentra disponible en Chile. La producción se encontraba en el sitio Lionsgate+, pero hace unas semanas esa plataforma cerró. Es por eso que, quienes estén interesados en esta historia, deberán estar pendientes de otras plataformas streaming.

¿Cuál es la sinopsis de The Act?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

“Dee Dee Blanchard sobreprotege a su hija, Gypsy, quién está tratando de escapar de la relación tóxica que tiene con su madre. La búsqueda de Gypsy por la independencia abre una caja de secretos oscuros y conmocionantes“.

¿Qué otras producciones hablan la historia de Gypsy Rose?

El peculiar caso fue abordado en el documental de HBO de 2017 titulado ‘Mommy Dead and Deares‘, y en una próxima serie documental de Lifetime llamada ‘The Prison Confession of Gypsy Rose Blanchard’. La entrevista de la psicóloga televisiva del horario diurno, Dr. Phil McGraw, con Blanchard desde la prisión también formó parte de la cobertura. Además, existe la novela ‘Darling Rose Gold’ de Stephanie Grobel, que se inspira en esta historia como premisa, y el propio relato de Blanchard, titulado ‘Released: Conversations on the Eve of Freedom’, verá la luz el próximo mes.

En medio de la intensa atención mediática, Karen Pojmann, la portavoz del departamento penitenciario, anunció que no se permitiría ninguna cobertura en persona de su liberación el jueves “con el objetivo de salvaguardar la seguridad y la privacidad”.