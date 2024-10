La nueva serie de Prime Video, Vencer o Morir, llegará a la plataforma de streaming el próximo 18 de octubre, con una historia basado en hechos reales protagonizado por Mariana Di Girolamo, Nicolás Furtado, Gabriel Urzúa y Mario Horton.

Basada en hechos reales, la serie relata la historia de Cecilia, la hija mayor de una familia conservadora chilena que apoya el régimen de Augusto Pinochet. Después de vivir una serie de eventos impactantes, Cecilia decide unirse a la resistencia.

Cecilia abandona a su familia y adopta el nombre de Comandante Tamara, para liderar junto al Comandante Rodrigo la lucha contra el régimen de Pinochet, en donde estarán dispuestos a todo por lograr sus objetivos.

Protagonistas de Vencer o Morir entregan detalles de la serie

En conversación con RedCarpet, Mariana Di Girolamo, Nicolás Furtado, Gabriel Urzúa y Mario Horton, entregaron detalles sobre sus personajes y su participación en la producción.

Acerca de cómo ha sido interpretar a una figura de la historia nacional, Mariana señaló: “Me sorprendieron muchas cosas, sobre todo su complejidad, su ambición, su coherencia, su fortaleza, su intuición, su complejidad, sus contradicciones y traté de abordarla desde ese lugar”.

“Es una mujer muy compleja, con muchas contradicciones, viene de una familia de clase alta, pinochetista, es una mujer literal de armas tomar y llega hasta las últimas consecuencias”, comentó, agregando: “Traté de retratarla en eso, en su coherencia, en su rebeldía, en su pasión, en el amor”.

“En el amor primero hacia Tomás, en el amor hacia Raúl y en el amor por el país, a Chile, a su hija. Yo creo que el amor era lo que la Chichi la movía.

El actor uruguayo Nicolás Furtado, interpreta a un exiliado conocido como Comandante Rodrigo regresa a Chile para liderar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Acerca de cómo ha sido tomar este papel, el actor señala: “Super interesante, una oportunidad para mí que me representa un desafío muy grande, yo vengo de afuera, al igual que el personaje que fue exiliado de Chile, pasó gran parte de su vida en otros países, preparándose para este momento, el que vienen a contar estos personajes, entonces también con mucha investigación sobre el tema”, explicó.

Por otra parte, Gabriel Urzúa, quien interpreta a un agente de CNI, comentó sobre este rol que ha sido muy desafiante, “por lo mismo entretenido, trabajar desde el punto de vista, escuchar lo que pretendía el proyecto, y es algo que también me parecía fundamental para poder defender este personaje, como hablar de estos mandos medios, que representa esto de buscar avanzar”.

“Es un meritócrata que está buscando ser reconocido y creo que eso puede representar a muchos chilenos”, explicó.

Mario Horton fue parte de la película “Matar a Pinochet”, una cinta basada en la historia de Cecilia Magni, acerca de cómo ha sido sumarse a un proyecto que se inspira en los mismos hechos, pero desde otro papel, el actor señaló: “Es distinto, me ha tocado interpretar en otros proyectos guerrilleros que si creían en la vida armada y ahora me toca encarnar otra parte de la lucha, del discurso de la época, la moderación política”.

Describiendo a Tomás como “un tipo muy de izquierda, totalmente en contra del régimen militar, pero que establece ciertos límites para proteger a su familia, a su entorno y su propia vida, y que no logra comprender el extremismo con el que él considera que funcionan estos otros personajes”.

Agregando que “sumergirse en ese tipo de personajes, en ese tipo de discurso no me había tocado, me llega este y me resultó muy interesante, muy distinto el trabajar esta tibieza en medio de un momento tan radical y tener que agarrar las riendas es un desafío actoral distinto y me enriqueció mucho, me gustó mucho”.

El actor también se refiere a la importancia del estreno de esta producción en una plataforma como Prime Video.

“Un orgullo, un honor, se estrena en 240 países y territorios, lo cual es una vitrina muy importante para nosotros como actores, pero también una vitrina muy importante para un tema que es relevante poner siempre sobre la mesa”

“Y esta vez de una manera distinta, luminosa, juvenil, con humor, porque creemos que estos personajes, efectivamente, vivían una vida en la adversidad, pero también llenos de luces y entusiasmo, y es bonito verlo desde ahí”.

Revisa el avance de la serie a continuación