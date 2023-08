La música y escena femenina chilena sigue creciendo y Florencia Cruz de nombre artístico Lua LaCruz aterrizó en la escena musical latina y rápidamente sorprendió con la versatilidad que presenta el pop, el soul, el R&B y los ritmos urbanos. Conoce más de ella y su carrera musical en la próxima entrevista para RedCarpet.

¿Cómo iniciaste en la música?

R: “Mi historia con la música empieza desde muy chica porque mi hermana chica era muy fan de todo lo que era Disney cantaba todo el día, y mis primeros recuerdos de enamorarme de la música fue con Britney Spears cuando era muy chica, bailaba y cantaba sus discos en el living de mi casa. Pero también me inculcó mucho la música mi mamá porque estudió piano y siempre después de comer tocaba piano en living y nosotras bailábamos y era algo más clásico como Mozart y por ese lado influyó mucho mi amor la música tener música presente en mi casa”.

“Y ya más grande en la época Disney, como Hannah Montana y Demi Lovato era un boom muy grande y ahí como que me empecé hacer la idea de cantar y empecé hacer canciones canciones pero no las terminaba, solo eran ideas como coros o versos y coros, escribía en inglés porque era muy chica Disney”.

¿Cuándo supiste que te querías dedicar a la música?

R: “Más de grande, pero siempre supe que me quería dedicar a la música y cuando llegó el momento de estudiarlo en la universidad me dio un poco de miedo y primero estudié diseño porque me intimidaba el mundo musical y después no pude evitarlo y me metí a estudiar música”.

¿De dónde nace tu nombre Lua LaCruz?

R: “Lua LaCruz, nace porque no quería ponerme Florencia porque lo encontraba poco artístico y que era tu compañera de colegio. Entonces decidí Lua porque yo soy del signo Cáncer, me gusta mucho la Luna y los cáncer se rigen mucho por la Luna, y Lua significa Luna en portugués, y me gustó mucho Lua y LaCruz es por mi apellido enchulado para que suene y rime”.

¿Cómo te ha ayudado estudiar música en tu carrera actual?

R: “No soy una persona que tenga un odio particularmente excelente, como que me cuesta de hecho cuando chica me costaba escuchar las armonías y en la u me dieron herramientas para afinar el odio y estudiar la teoría, la armonía, más que nada me ha dado herramientas. Pero igual creo que hubiera podido hacerlo sin estudiarlo solo ahora tengo cierta ventaja, entendiendo ciertas cosas que personas que no estudiaron quizás no lo entienden.”

¿Cómo y cuándo te enteraste que ibas a ser parte de Universal Music México?

R: “Fue en el verano del 2022 estábamos en el sur con la familia de mi pololo y mi productor ya me había contando que estaba hablando con Universal, pero ese verano me mandó un mensaje luego de que le mandara “Autosabotaje” y le dijeron que les encantó y que me querían firmar directamente. Me llegó ese mensaje y obviamente me puse muy feliz, luego en octubre de 2022 firmamos y este año comenzamos a sacar la música con Universal”.

¿Cómo has visto que estar con Universal te ha ayudado con tu carrera musical?

R: “Me ha ayudado mucho en más de un área, porque se encargan mucho del marketing de darme entrevistas allá en México, también financian ciertas cosas como los videos pero también me ha ayudado a ver como trabajan todo lo que va detrás de escena, antes de lanzar un single y como se hace luego de lanzar una canción. He aprendido mucho de su estrategia y de su equipo”.

Tu último tema “Quédate” tiene un ritmo más urbano ¿Cómo es tu proceso creativo y cómo logras pasar de un estilo a otro?

R: “Yo aprendí a componer en español pero cuando chica componía en inglés, y lo que me pasaba que cuando componía en español me sentía muy expuesta o no me gustaba como sonaba porque no lo sentía auténtico, no lograba una forma de hablar coloquialmente en la música”.

“Y el género urbano hace mucho eso de cantar como hablas, no piensas que debe sonar poético, entonces siempre he tenido esa unión con la música urbana porque me llevó a encontrar mi voz auténtica dentro de la composición y me gusta mucho el reggaetón porque siento que todo lo que hago es pop y me monte arriba de un reggaetón o no igual me sale pop, y tampoco voy hacer un chanteo porque no lo llevo en la sangre pero siempre estoy buscando hacer reggaetón dándole mi toque pop, tengo una unión con el género urbano que lo quiero mucho”.

¿Quiénes son tus referentes en la música chilena e internacional?

R: “La Princesa Alba me gusta harto, siento que hacemos música distinta pero ella también está claramente dentro del pop y me gusta mucho su profesionalismo, todo el mundo que ha creado alrededor de música, además como hace sus shows me inspira mucho lo completa que es como artista”.

¿Cuándo sale tu EP y en qué te inspiraste para crearlo?

R: “No me dejan decir la fecha, serán seis canciones y ya llevamos cuatro. Vamos a estar estrenándolas en un periodo constante, yo spoileaba las canciones porque aún no tenía muchas canciones afuera para poder cantarlas, pero ahora que ya tengo cuatro afuera y tengo un par de colaboraciones las voy a cantar todas el jueves en Baja Suelo 3, también voy a cantar con El Secreto “LED” que sacamos hace un tiempo con Universal Music Chile”.

“Le vamos a sacar el jugo a esta era porque todas las canciones tienen potencial y es mi carta de presentación”.

¿Cuál es la temática de tu próximo EP?

R: “Las canciones las hicimos con Bitman durante la pandemia tratando de jugar con la identidad de Lua, y llegamos a muchas canciones que nos gustaron mucho por lo que decidimos juntarlas y hacer un EP, pero no pensamos de un principio esto va a sonar de esta manera, sin embargo, lo audiovisual y el concepto del EP tiene que ver con el nacimiento de Lua, osea mi yo potenciado más empoderada, en lo audiovisual se puede ver está dualidad de Lua y Flo”.

“Por ejemplo, en “Di que sí” me veo muy diva ultra arreglada y en “Autosabotaje” me muestro ultra vulnerable sin maquillaje pasando un duelo en la playa, de hecho me dio nervio verme en la cámara tan natural y después en los videos que vienen todos tienen una unión y todo gira alrededor de está dualidad de Florencia y Lua, el nombre del EP también tiene que ver con eso, pero aún no me dejan decirlo”.

Este jueves tienes un show en el Club Subterráneo de Providencia ¿Y las personas que asistan a tu show que van a ver de Lua LaCruz?

R: “Yo me transformó en el escenario, he estado practicando mucho en mi performance y obviamente darlo todo, en el escenario soy mucho más diva, me empodero mucho y hago un show igual no es solo pararse y cantar frente al micrófono, lo ideal es tener mis pequeños pasos”.

“Me encantaría en un futuro hacer algo como la Princesa Alba, por ejemplo tener bailarines y ser una show woman pero este show es versión show woman versión reducida. Tengo además mi guion hecho para interactuar con el público ahora que tengo más canciones y las conocen”.

¿Qué crees que le falta a la escena femenina chilena para expandirse a otros países?

R: “Yo creo que apoyó, porque la escena hoy en día está muy fuerte. Estoy muy contenta de estar en esta escena femenina que tiene el camino un poquito más abierto por otras artistas como Fran Valenzuela, pero veo artistas emergentes y es lo que más me enamora de la escena en Chile, por ejemplo, escuchó mucho el disco de Shirel, me gusta Soulfia, me gusta Kya, Loyaltty siento que todas las exponentes chilenas tienen mucho que dar y ofrecer y lo están haciendo sólo que falta un poco más de apoyo yo creo”.

“Lo que yo veo es que son muy profesionales, tienen un concepto fuerte y me inspiran mucho, de hecho la música que más escucho es chilena y es de cantantes emergentes”.

