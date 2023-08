Claire Delic es una de las artistas revelación que cada oyente sensible debería conocer. De origen holandés y criada en la selva de Costa Rica, la artista de 29 años ha vivido una diversidad cultural que la hecho experimentar y sentir a flor de piel el transcurso de los momentos y las esencias. Ahora, la intérprete del proyecto “12 plagios”, el cual muestra la versión personal e íntima de Claire en 12 cantos latinoamericanos de autores fundadores, se presentará en nuestro país con un show cercano y emotivo. En exclusiva con Red Carpet, conversamos con ella sobre todos los detalles de su presentación y nuevo álbum.

Claire, sabemos que a fines de septiembre te presentarás en nuestro país ¿Cuándo y dónde se realizará?

Claire: “El 26 de septiembre, y dónde, pues no me han dicho, pero será íntimo”.

“Todos vienen con antifaz y después sin”.

La presentación de “12 plagios” será un espectáculo íntimo entre artista y público ¿Cómo sientes tu entrega en el escenario en espacios sensibles?

Claire: “La verdad es un momento super vulnerable para mí, pero sin duda mis favoritos. Por esa misma razón, la cercanía y lo que te exige también, porque nada que me exija me emociona. Entonces sirve para realmente enfrentar mis miedos e inseguridades”.

“Mis conversaciones. Uno tiene monólogos y empiezas a identificar dónde en verdad ya no puedes seguir“.

“Así que sí, definitivamente los espacios pequeños tienen como esencia revelar. Entonces me encanta porque hay que ser muy valiente y hay que estar muy claro en convicción, y de ante mano determinar lo que no es”.

¿Cómo está el espíritu de Claire previo a este concierto?

Claire: “Estoy estudiando muchísimo, preparando el show. Muy emocionada y contenta. Con muchas ansias de estar, pero todavía no. Entonces es como un pie por acá y un pie allá. Y es una variedad, un contraste que me gusta mucho porque es como estar a destiempo, pero en el tiempo ¿me entiendes? Entonces una sensación inexplicable“.

Es como esa sensación del presente y el futuro de lo que es y lo que será

Claire: “Claramente, lo tienes super claro”.

¿Habrá algún invitado especial en tu show?

Claire: “No, no hemos tenido esa iniciativa todavía, pero sin duda pasará en su momento o quién sabe. Falta tiempo así que puede que brote esa idea y fluye, pero quién sabe“.

“12 plagios” es un álbum de tus interpretaciones a 12 cantos latinoamericanos ¿Cómo surge este homenaje personal y qué valor tiene para ti cada canción de este proyecto?

Claire: “Cada canción tiene como valor el descubrimiento cada vez que las haga. Entonces es algo perpetuo, algo continuo que no tiene conclusión. Y su peso pues se va ir añadiendo mediante la vaya presentando cada vez“.

“Fue un escogido que fluyó muchísimo con mis colegas, con todos quienes participaron en la producción. Unas canciones las conocíamos, otras no. Y ahora las tengo muy cerquita de mí cada vez más y las hago muy mías cuando las canto“.

“Es una conversación constante, una relación que no para”.

Sabemos que eres de nacionalidad holandesa y que te criaste en la selva de Costa Rica, y que a lo largo de tu vida recibiste una diversidad cultural.

¿De qué forma este flujo de mudanzas, culturas y paisajes proponen tu creatividad?

Claire: “Vocabulario, mucho vocabulario (entre risas). Una librería muy grande de influencias, de manera y no de decir las cosas. Y no solo musicalmente, si no que también como persona”.

“Me ha enriquecido muchísimo también, y bueno todas las condiciones de Latinoamérica, no solamente musicalmente. Entonces, ha sido el regalo de poder estar dentro de tantos matices y de poder expresarlo de manera muy peculiar ¿o no? ¿quién sabe? Pero sin duda me ha dado mucha comprensión también. Es un regalo que se ha hecho grande“.

Se puede percibir una sensación de libertad de tanto lo que se puede conocer y ver lo que me identifica y conecta.

Claire: “Totalmente, pero tú sabes que entender es más importante que saber. Entonces lo que yo veo son simplemente heridas que quieren ser otra cosa. Aceptación, perdón, lo que la gente necesita sentir en muchos casos”.

“Percibo la vida de otra manera, pero también trato de acomodar el idioma que necesitan entender“.

Tu álbum muestra tu esencia artística y crea una atención especial del oyente hacia tu voz, dando una propuesta minimalista, osada y con sentimientos de libertad ¿Cómo fue el desarrollo creativo de “12 plagios?

Claire: “Siempre es importante conocer la letra de las canciones ¿verdad? Si no la conoces, no tienes idea de cómo matizar o impulsar las notas. Esa parte fue muy esencial, conocer la historia. Y bueno también, conocerlo es hacerlo sin saber todo en detalle, por eso te digo que va madurando ese sabor de las canciones”.

“El proceso fue realmente escoger los tonos, saber cómo sería la interpretación del piano, las cuerdas, la administración de los instrumentos y mi voz“.

“Bueno, esa es la parte que más me gustó realmente porque es super íntimo, hay que ser muy conciso también, y atreverse a sentir más que nada, eso es lo que debería ser la música“.

¿Qué elementos de la música latinoamericana remueven tu pasión por interpretar?

Claire: “Es una pregunta que ni yo sabría como contestar. Esta buena. ¿Elementos? No sé”.

“Si escucho Vicente Fernández es como una ola grande que viene a hidratarlo todo. Por ejemplo ‘Tu boca’ de Ricardo Arjona, lo visualizo como un caballo de paso fino, una victoria silenciosa también“.

“Es muy abstracto lo que para mí pueden generar las cosas, y también muy personal mío, muy individual en ese sentido“.

Se despiertan imágenes.

Claire: “Exacto, son imágenes que provocan sentimientos y emociones. Poesía“.

“Por ejemplo, Vicente Huidobro es un poeta chileno que me cambió la vida. Me ha tocado cosas que nadie ha podido tocar, y no sabía que existían tampoco. Las imágenes tienen un poder muy grande porque consumes esa escena y esta tiene un ecosistema“.

Por ese lado, en el trabajo de “12 plagios” y su presentación, declaraste “Tengo 29 multiplicados por las veces que me tuve que reinventar”, ¿Sientes que la música impulsa tu muerte y renacimiento constante?

Claire: “Sí, totalmente, además que estamos en ese camino ¿sabes?, desaprendiendo tantas cosas. Desaprender es dejar lugares, gente atrás, y no es por un mal sentimiento si no por lo que ya no van a darte la vida que viene“.

“Siempre estamos despidiéndonos de las cosas y por eso lo del renacimiento y muerte constante. Es un ciclo, por eso las definiciones siempre van a cambiar. Por eso no se puede confluir, solo encontrar la esencia de uno, que también está mutando constantemente“.

Finalmente, ¿qué invitación le harías al público que presenciará tu próximo show?

Claire: “Mi intención es que puedan disfrutar de la experiencia que les voy a dar, desde donde existo y amor“.