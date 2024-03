Tierra Brava se acerca a su recta final y en su nuevo episodio pudimos ver una competencia de salvación entre Daniela Aránguiz, Luis Mateucci y Gabrieli Moreira. Finalmente, dio como resultado la posible eliminación de la pareja.

Tras finalizar el duelo, Aránguiz se mostró bastante molesta con la ex pareja de Angostini, por lo que realizó comentarios despectivos hacia el cuerpo de la brasileña, el cual según ella “era de hombre” y que Gabrieli tiene “brazos de hombre”.

Los dichos despectivos de Daniela Aránguiz en Tierra Brava

El duelo de salvación consistió en tener las manos en alto, manteniendo cerrada una caja llena de pelotas. Luis Mateucci fue el primero en abandonar el duelo.

Durante ese momento, Gabrieli comenzó a cantar y bailar, entonces Daniela le dijo a su compañera que tenía “hombros de hombre” y lanzó: “Cállate la boca, porque si yo que te vayas, te vas hoy”.

Daniela no pudo continuar y Gabrieli fue la ganadora.

Tras el término del duelo, el conductor del programa, Sergio Lagos, reunió a los competidores para discutir de la prueba y con los duelistas, quienes se enfrentaran a Shirley Arica y Arturo Longton.

Es ahí cuando Lagos le consulta a Daniela por la prueba. “Yo soy una niña delicada, soy flaquita, mira los pobres bracitos. No me puedo comparar con un cuerpo de hombre”, respondió Aránguiz.

Sergio Lagos no dejó pasar el comentario de la participante y la frenó en seco. “Claramente el trabajo físico de Gabrieli no distingue… no es un hombre, ella es una dama, que practica”, expresó el animador.

Finalmente, la viralización de sus palabras generó una ola de comentarios negativos por parte de los usuarios de redes sociales, resaltando lo desubicado que es opinar el cuerpo de una persona y que son temas que no tienen porque ser un objeto de burla.