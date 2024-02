Este viernes 16 de febrero se realizó el evento “Juntos Chile se levanta“. En conjunto todos los canales de TV que forman parte de Anatel junto con Movidos x Chile se reunieron en el Movistar Arena para así reunir fondos para los damnificados por los incendios forestales de la Quinta Región ocurridos a inicios de febrero.

Con muchos invitados los que iban desde rostros televisivos a artistas nacionales e internacionales además de humoristas es que muchos pudieron disfrutar este momento.

Aunque el show no estuvo exento de polémicas y es que Jorge Alis, uno de los confirmados para participar, no se presentó, lo que generó bastantes dudas.

Reveló las razones de su ausencia

Jorge Alis tenía programado presentarse en el Movistar Arena en el bloque 2, siendo uno de los actos previos al cierre de Polimá Westcoast.

Pasadas las 1:30 AM, el cantante urbano salió a darlo todo con el cierre y no se supo nada de la presentación del argentino y tampoco se dió una explicación al respecto.

Finalmente el evento finalizó un poco antes de las 2:00 AM y Jorge Alis a esa misma hora daba las explicaciones del por qué no se presentó ante el público. Esto lo hizo mediante un video en su cuenta de Instagram.

En este mismo explicó que no los habían dejado subir al escenario debido a su rutina. Y es que tuvo muchos problemas al presentar el guión a la organización y es que no les llegó así como tampoco el video de la presentación, lo que finalmente hizo que fueran bajados el mismo día.

“Mandamos la historia que teníamos que mandar, no leyeron el guión que mandamos, y después mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir y después de eso no sabía que íbamos a hacer… Y ahora, era como que se decían cosas que como estaba la televisión no se podían decir ciertas cosas en la televisión y esa historia en lo que realmente llama la atención“, reveló.

“Teníamos crítica social que parece que no servía. No se pueden decir y por eso. Nos vamos (…) Es una mierda que haya censura. En esa censura de mierda. Veníamos a apoyar y no se pueden decir, no sé porqué“, agregó.

Puedes revisar el video completo de Jorge Alis a continuación: