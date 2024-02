Juntos Chile se Levanta se encuentra realizando su segundo y último bloque de la jornada solidaria que busca recaudar fondos para ayudar a los afectados por los incendios en la Quinta Región.

Con una gran parrilla de artistas nacionales e internacionales confirmados en el evento que se realiza en el Movistar Arena, el humor comenzó la noche de la mano del exitoso comediante nacional Diego Urrutia.

Así fue la rutina de Diego Urrutia en Juntos Chile se Levanta

El humorista sureño subió al escenario alrededor de las 11 de la noche, en donde inmediatamente comenzó con una rutina cargada de actualidad. “Estuve en el festival de Viña del año pasado, el niño que se lo cag* la tens, ese soy yo. Pero hoy venimos a aportar. Los últimos shows que hemos hecho, todo lo recaudado se ha ido para la gente de la quinta región”, señaló.

“Y no es por figurar, porque solamente todos tenemos que ayudar, absolutamente todo. No podemos dejar que todo el peso de esta we* se lo lleve la Naya Fácil”, expresó Diego, tras lo cual el público presente empezó a aplaudir eufóricamente y gritar el nombre de la influencer.

“Mira el cariño que te tienen Naya”, replicó el sureño. “Que es querida, es como la princesa Diana, ‘Naya de Gales’. Le va también que podría ser concejal. “Vota fácil, vota naya”. Me encanta”.

Asimismo, el comediante también se refirió a su reciente detención. “Me dio pena cuando la vimos ahi esposada, “baby bandita”. En cambio, la Cathy Barriga… nada. La Naya con las esposas, la Cathy con el esposo. No sé qué es peor”.

El artista también se refirió al apoyo de los cantantes del género urbano como Pablo Chill-e, Pailita y Jordan 23, por su ayuda a las personas afectadas por los incendios en Valparaíso. “Toda esa gente que está contratando el Only Fans de la Polizzi, dónenlo para acá“.

Revisa extractos de la rutina a continuación