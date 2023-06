Ya debutó en Disney+ Secret Invasion, la nueva serie de Marvel Studios en llegar a la plataforma de streaming. Con un capítulo con casi una hora de duración pudimos ver a Samuel L. Jackson volver a interpretar a Nick Fury.

La serie de Marvel nos mostrará a Fury detener una invasión de la Tierra de un grupo de Skrulls, los que están liderados por Gravik.

¿Siempre fue un Skrull?

ATENCIÓN: Esta nota contiene spoilers del primer episodio de Secret Invasion, si no has visto el capítulo no continues leyendo.

El primer capítulo de Secret Invasion nos dió unos pocos detalles de la historia que veremos más adelante en los siguientes capítulos de la serie.

Es aquí con este episodio que aprendimos que no debemos confiar en nadie, ya que cualquiera de los personajes podría ser un impostor y un Skrull, ya que como pudimos ver el Agente Ross fue suplantado por un alienígena en los primeros minutos del capítulo.

Pero esto no fue lo que más marcó el primer capítulo, sino que la muerte de Maria Hill al final del episodio nos sorprendió más.

La conocida agente fue asesinada a manos de Gravik, quién tomó la forma de Nick Fury y le mató con un disparo. Lo que dejó a los fanáticos sorprendidos.

Aunque distintos usuarios de redes sociales ya especulan que finalmente el personaje de Cobie Smulders en Secret Invasion es un Skrull y no fue asesinada realmente.

Esto se debería a que vimos durante todo el capítulo que la agente cuestionó a Fury por su desaparición de la Tierra, lo que no sería algo usual en la agente ya que ella estuvo con él luego de que volviera del Blip.

Secret Invasion nos hará dudar de todos los personajes que veamos en la serie, por lo tanto no podemos negar que la agente Hill si podría ser un Skrull, aunque eso no lo sabremos hasta más avanzada la serie.

Recuerda que puedes ver Secret Invasion todos los días miércoles en Disney+, la serie contará con 6 episodios los que se estrenarán semanalmente en la plataforma de streaming.