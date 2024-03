Got Talent Chile: Revelan la identidad del medium que causó controversia en el programa

Got Talent Chile debutó el pasado domingo en Chilevisión con un episodio que no estuvo exento de inéditos momentos. De ese modo, entre los participantes que se presentaron frente al jurado, fue un medium que generó polémica entre los integrantes del comité y un controvertido paso por el espacio televisivo.

Incluso, logró a emocionar a Diana Bolocco pero causó incomodidad a la actriz Leonor Varela.

La identidad del medium que participó en Got Talent Chile

Incertum, es el nombre por el que se conoce al medium que se presentó en Got Talent Chile como también en la versión española.

Tal como lo mencionamos, durante su presentación emocionó a Diana por una particular conexión con su hermano muerto, Rodrigo. Por otro lado, Leonor Varela, rechazó completamente la propuesta del Incertum.

“Yo estoy desconcertada y estoy incómoda. Me parece que son cosas demasiado delicadas para tratarlas con esta trivialidad. La muerte de un ser querido es algo sagrado para una persona“, dijo la actriz nacional.

Y agregó: “No tengo duda de que esa persona está con Diana, pero nadie le pidió permiso a ella para hacer esto, ella no dio su consentimiento y para hacer algo así sin consentimiento lo siento como una transgresión. Para mí son cosas sagradas, la muerte de un ser… no me parece”, catapultó sobre el “talento” del español.

Tras sus palabras, la intérprete fue la única integrante del jurado que dio un voto negativo al medium español.

Incertum en Got Talent en España

El joven realizó la misma dinámica en su país de origen, causando lágrimas a uno de los integrantes del jurado, Florentino Fernández, quien tuvo una sesión personal con el espiritista sobre el escenario del programa, fue ahí cuando Incertum le ofrece una pregunta, oportunidad en que el comediante pregunta si morirá después de los 100 años.

Para descubrir la respuesta, dispuso de tres cajas, de las cuales sólo una de ellas se encontraba la respuesta y mientras que las otras dos “podían acabar con su vida”.

Finalmente, eligió la caja correcta y obtuvo la respuesta directamente de su madre: “Timi, hijo, yo no puedo decirte eso”, al ver la letra reconoció inmediatamente de quien era, emocionando a Florentino.