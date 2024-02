Una nueva producción cinematográfica se acerca a las pantallas del streaming. Nos referimos a la primera serie original de la plataforma MAX, “El Régimen”, la cual cuenta con la destacada actriz Kate Winslet como protagonista de esta historia que mezcla drama, sátira y nos adentra a un país que vive bajo una dictadura moderna que comienza a desmoronarse.

Por ese lado, está más decir que no solo tendremos a la intérprete en esta prometedora miniserie, sino que también con grandes estrellas del cine, siendo una de ellas Andrea Riseborough. La artista ha trabajado en proyectos como “Oblivion” y “Birdman”, y además fue nominada en los premios Oscar como Mejor actriz por “To Leslie” en 2023.

Ahora, Riseborough se suma al reparto de “El Régimen” con un profundo personaje. Durante una conferencia de prensa a la que asistió RedCarpet de Redgol, pudimos saber detalles en exclusiva sobre su proceso creativo en la construcción de su papel y los sentimientos que causó en ella.

Andrea Riseborough habla sobre su nuevo papel en miniserie “El Régimen”

En una rueda de prensa, la intérprete de 42 años habló sobre su personaje Agnes, la administradora del palacio y mano derecha de la canciller (Winslet). Una mujer que, según la actriz, representa a aquellos que no tienen voz.

“Mi personaje no se inspira en ningún personaje histórico”, señaló. “Refleja a aquellos que no tienen poder. Ella representa al proletariado y a la clase trabajadora, la persona por la que se toman las decisiones, pero que no tiene control sobre lo que está pasando en una situación política histórica como esta”, agregó.

De ese modo, Agnes no puede escapar de su realidad. “En un momento, ella planea irse para salvar a su hijo, pero cada día es una situación de vida o muerte”, explicó para luego añadir: “Fue desgarrador interpretarla, Ella no tiene más alternativa que quedarse para mantener a ambos vivos, por lo que cuando parece haber una ventana abierta para ellos, trata de tomar la oportunidad, a pesar de lo que eso significaría para ambos”.

De acuerdo a la actriz, su personaje “está atrapada en esta prisión majestuosa, y de muchas formas, representa lo que está pasando afuera de esta burbuja”.

“En muchas formas, ella es un fantasma que representa un sistema feudal, que representa una parte importante de la historia del país”, agrega.

Precisamente fue esta historia y el guión lo que atrajo a la actriz. “Realmente podría ubicarse en cualquier momento de la historia. Puede reflejar muchas situaciones en el pasado, situaciones actuales y estoy segura de que seguirá reflejando situaciones en el futuro, desafortunadamente”, enfatizó.

“¿Veremos la historia y aprenderemos algo? No lo sé, pero esto no es realmente una lección para nadie. No es por eso que creamos la serie, pero a través de contar historias es como tratamos de entender y procesar qué está pasando en el mundo. Hay muchas partes que parecen familiares, eso es lo que hace desgarrador e histéricamente gracioso”, cerró.

¿Cuándo se estrena “El Régimen”?

La miniserie se estrena el día domingo 03 de marzo a las 23:00 horas.