Durante la última gala de eliminación de Gran Hermano, el participante Lucas Crespo expresó descalificaciones hacia Pincoya. En su discurso, el polémico participante, aseguró que era “un guarén, un animal que nadie quiere en la casa, que destruye el hogar. Es un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular”. Tras sus dichos, Francisco defendió a Jennifer por las faltas de respeto de Lucas.

Francisco defiende a Pincoya tras insultos por parte de Lucas

Durante una conversación con Publimetro, Francisco Arenas, también conocido como “Papá Lulo,” se refirió sobre la intensa discusión entre Lucas Crespo y Jennifer Galvarini en Gran Hermano. Dado que Francisco es amigo cercano de Jennifer y compartió tiempo en la casa-estudio con ella, el ex participante defendió con todo a Pincoya.

“Creo que lo que hizo Lucas no corresponde, nunca se le maltrata a una mujer. Yo creo que la presión de estar encerrado y todo eso le pueden haber hecho llegar a tomar esa determinación” , partió comentando papá Lulo.

“Pienso que nadie se merece tratar mal a nadie en esta vida. Es un juego (el reality) pero no corresponde tratar mal a nadie. Me refiero a todo, a la vida animal, al ser humano, todo”, finalizó el ex integrante que indica no perderse ningún capítulo del reality chileno.

¿Papá Lulo vuelve a Gran Hermano?

Durante un video, se muestra a Francisco, quien fue uno de los participantes más queridos de Gran Hermano asegurando su reincorporación.

“Voy a llegar 2.0 para proteger a mis dos grandes amigas, asi que beso para todos y abrazo, Papá Lulo”.

Es probable que Francisco vuelva a Gran Hermano.