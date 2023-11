Un complejo y delicado momento está viviendo una de las participantes de la tercera temporada del programa culinario MasterChef Chile, esto luego de que a través de Tiktok se viralizó un registro en donde pide ayuda para poder superar las adicciones.

La cuenta @Losdelapobla publicó un registro en donde aparece Andrea Cortés, participante del espacio de competencia convirtiéndose en la octava eliminada del tercer ciclo, en una delicada situación de salud y personal, ya que se encontraba durmiendo en la calle y pidiendo ayuda para poder superar su adicción al alcohol.

El video se muestra a la ex MasterChef acostada en la acera, en donde se acerca una persona a preguntarle cómo está y si la puede llevar a su casa, a lo que la cocinera responde que no tiene casa y que estaría viviendo en la calle.

La persona le pide que se mueva del espacio donde está, ya que hace mucho calor, y busque un lugar con sombra, a lo que Andrea responde que no importa.

Quien filma le pregunta cómo está y que le pasó ytratando de ayudarla, le recuerda que estuvo en televisión y que ella no era así. Tras ello, la siguiente imagen muestra a la cocinera conversando con alguien y pidiendo ayuda.

“Después no te ayudan en nada, te olvidan“, se escucha en el registro, para posteriormente agregar: “Me metí en el alcohol, estoy metida en el alcohol. Yo no tomaba ni una piscola. Quiero salir, me metí y no puedo salir. Yo cocino rico, necesito ayuda”.

Ex MasterChefs se refiere a la situación de su compañera

El Filtrador conversó con Josefa Barraza, ex participante de la tercera temporada del programa culinario, en donde señaló que se encuentran preocupados frente a la situación recientemente expuesta. “Estamos consternados. Como exparticipantes estamos buscando más información de cómo está, y de qué manera podemos ayudar”, le expresó al medio.

También señaló que quienes puedan tener más información sobre Andrea se comuniquen con ella o con las ex MasterChef Myriam Ugalde, Pola Jakasovic o el luchador Andrés “Bundy” Cid.

Andrea en MasterChef 3

La mujer fue parte de la tercera temporada teniendo una participación muy exitosa por el programa, pasando las primeras etapas y conquistando a los chefs con un plato de pantrucas que la hizo ingresar inmediatamente.

