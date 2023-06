Ojos de Mujer, el exitoso talk show de E! Entertainment Television, regresa a la pantalla con su tercera temporada, la cual nuevamente contará con un panel compuesto por Chiky Bombom, Erika de la Vega, Elizabeth Gutiérrez y la moderadora Carla Medina.

En conversación con Red Carpet, la actriz Elizabeth Gutiérrez, conocida mundialmente por su participación en producciones como El Rostro de Analía, Acorralada y Amor Comprado, entregó detalles de esta nueva etapa de su carrera y que pueden esperar los fans de la nueva temporada.

Ojos de Mujer tercera temporada

El anunció del nuevo ciclo llega a pocos meses del estreno de la segunda entrega, sobre esto, Elizabeth revela que el éxito del programa ha sido “una gran sorpresa”, tanto para ellas como sus compañeras, sobre todo “sabiendo que el público se a conectado con todos esos temas que hemos hablado y que les ha gustado, eso es bastante bueno”.

Su principal desafío

Elizabeth goza de una larga y exitosa carrera en televisión, en donde ha interpretado a distintos personajes que continúan en el recuerdo de los espectadores, por lo mismo, la actriz señala que el principal desafío fue mostrarse tal como ella es, sin interpretar un papel.

“La primera temporada si fue como ‘que estoy haciendo, en que me metí, no quiero hablar de eso, pero decía ¿Cómo no habló si estamos grabando?, tengo que dar mi opinión. Pero a medida de que fueron pasando los episodios, fue una liberación más bien para mí”.

Luego añadió: “Fue como ‘qué rico poder hacer que la gente me conozca como soy yo. No lo que dicen las revistas, que me cambian, sino que era desde mi punto de vista, conociendo a la Elizabeth, no conociendo al personaje, no leyendo lo que alguien escribió de mí, sino que directamente conectados conmigo. La verdad que fue muy gratificante, el poder ‘desnudarme’ por decir así y dar mi punto de vista, sin temor al qué dirán”.

Asimismo, la actriz señaló que después de un tiempo ya se fue sintiendo más cómoda, lo que resultó liberador. “Qué rico eso, quitarme como un peso de encima y decir ‘esta soy yo’. Así que de verdad que ha sido como una terapia para mí”.

La comunicadora revela que inicialmente sintió temor del “qué dirán”, pero que a medida que iba pasando el tiempo esos sentimientos se fueron esfumando. “Me sentía más segura de mis opiniones, más cómoda conmigo misma y lo que yo hablaba, y entendí que es mi punto de vista y esto es lo que yo he vivido, y cada quien es libre de opinar desde su punto de vista, y no por eso quiere decir que yo estoy equivocada o que ellos estén equivocados”, señaló.

Esos cambios se han marcado durante las temporadas, ya que todas las panelistas han construido una relación de confianza que permite que puedan opinar sin miedo de los distintos temas. “La primera temporada obviamente nos cuidábamos un poquito más o nos conocíamos del punto de vista solo profesional, no sabíamos mucho de la vida de cada una, pero en la tercera temporada es completamente diferente”.

Las panelistas del espacio son Chiky Bombom, Erika de la Vega, Elizabeth Gutiérrez y la moderadora Carla Medina, con quienes Elizabeth revela ha creado un lazo muy fuerte. “Hay una complicidad, ya que si una calla, la otra la mira, ya nos entendemos con los ojos de mujer. Es muy padre, porque esa complicidad de si una no tiene nada que decir, la otra toma la palabra y así nos vamos apoyando, dentro y fuera del set”.

El impacto positivo del programa

En esta nueva entrega las presentadoras nuevamente ahondarán en distintos temas que se encuentran que la contingencia internacional, en donde entregarán su opinión honesta frente al tópico.

“Lo veo como un apoyo de hermandad más que nada, de saber de qué si tú te caes yo voy a estar aquí para levantarte, que tu y yo tenemos problemas, pero tenemos que tener esa empatía. Las mujeres siempre pedimos respeto, pero no nos respetamos entre nosotras, creo que eso es muy importante, el empezar a respetarnos, a admirarnos.

Acerca de si hay algún tema que le haya complicado comentar, Elizabeth señaló: “Yo creo que todos han sido un poco incómodos para ser sincera, pero eso ha sido lo lindo, lo mismo que nosotros sentimos al instante”.

“Me imaginó que la gente también lo siente al instante, porque no sabemos de qué vamos a hablar, entonces entramos en el show y bueno, a ver que nos toca hablar, porque realmente no sabemos, nos toma por sorpresa y tus sentimientos, yo a veces no los puedo esconder y trato de ser la actriz, pero no me sale, se me nota enseguida lo que estoy pensando en cada foto. Me encanta ser parte del show, me encanta poder sentirme libre y poder comentar sin que nadie me diga ‘ay, eli no, estás equivocada’

Y agregó que “En ningún momento hay una discusión o hay un querer cambiarme de opinión, si no que todas nos damos nuestro espacio, nos escuchamos, aprendemos y todo fluye”.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

El nuevo ciclo se estrena este 22 de junio en Latinoamérica a través de la señal de E! Entertainment Television.