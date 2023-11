La Cabaña, el nuevo programa de entretención de Mega, finalmente llegó a la pantalla el pasado viernes con su primer capítulo y sus primeros invitados, quienes revelaron inesperadas situaciones de su vida personal y laboral. En el espacio, los 4 invitados deberán pasar 48 horas juntos en un espacio remoto.

Karen Doggenweiler, quien es la conductora del espacio, es la encargada de liderar las distintas dinámicas que se realizan durante esos días, en donde los participantes recordarán emotivos y también divertidos momentos. Daniela Aránguiz, Hugo Valencia, Flor de Rap y Camila Recabarren, fueron los primeros rostros en participar en La Cabaña, generaron inesperadas situaciones.

La rústica cabaña en donde hospedan fue uno de los elementos que más llamó la atención del estreno del espacio, ya que muchos se preguntan en qué lugar de Chile está ubicada.

¿Dónde se graba La Cabaña?

El nuevo docushow se filma en el Cajón del Maipo, en la zona suroriental de la Región Metropolitana, allí se construyó la cabaña en donde hospedan los participantes del espacio.

El estreno de La Cabaña

En el primer capítulo estuvo presente la ex integrante de Mekano, participante de El Discípulo del Chef, ex panelista de Zona de Estrellas y nueva participante de Tierra Brava, Daniela Aránguiz, quien se sinceró acerca de su presente amoroso tras su bullada separación del futbolista Jorge “Mago” Valdivia.

Tras ser consultada sobre si en algún momento le daría una nueva oportunidad a su ex pareja, la también influencer respondió: “No me cierro a que pueda pasar algo, pero también me niego a querer cambiar a alguien. Yo creo que las cosas, cuando tienen que ser, van a ser en el momento preciso”, expresó

Posteriormente, la conductora del espacio, Karen Doggenweiler le preguntó sobre cómo es su relación actual con el ex seleccionado nacional. “No tengo relación, él es el papá de mis hijos y siempre lo voy a amar así, como el papá de mis hijos”.

Asimismo reveló: “No me arrepiento de nada, ni de los perdones, ni de las lágrimas, ni de las alegrías. Cuando uno toma una decisión tan importante de casarte. Uno no se casa por un rato, uno se casa por toda la vida. Mi proyección era morirme al lado de él. Yo no me casé para separarme a los 37 años”.

Las disculpas de Hugo a Camila

El periodista y actual panelista de Zona de Estrellas, le pidió disculpas durante la cena a Camila Recabarren, Miss Chile 2012, ex participante de Amor a Prueba y Volverías con Tu ex, en donde le señaló que parte de su trabajo era hacer farándula. “De ti hablé varias veces”.

“Fuimos muy machistas, y muchos estamos en un proceso para poder ir aprendiendo y no cometer los errores que cometimos en el algún momento, y yo creo que contigo Cami fui muy injusto”, recordando los comentarios emitidos tras llevarse la corona en 2012 y su posterior maternidad.

Mientras que Camila respondió: “Yo te dije el otro día, si vas a hablar de mí llámame, ponte tú me funaron en Estados Unidos, ¿tu crees que alguien me llamó? Nadie me llamó”.

