Una inesperada y triste noticia sacude al mundo del espectáculo, luego de que se reveló que el actor Alec Musser, conocido por su papel en la película Son como Niños y su rol como Del Henry en la telenovela de larga duración “All My Children”, falleció a los 50 años.

Su pareja, Paige Press, escribió un emotivo posteo a través de sus historias de Instagram confirmado el deceso del actor y revelando que se produjo durante la noche del viernes en su casa en California. La causa de muerte aún no ha sido señalada.

“RIP para el amor de mi vida. Nunca dejaré de amarte. Mi corazón está roto”, escribió, acompañada de una serie de imágenes de la pareja.

“Hoy es el peor día de mi vida. Estábamos tan felices”, agregó en otra publicación, para luego finalizar señalando: “Eras el mejor novio que jamás hubiera pedido”.

Su exitosa carrera en Hollywood

El actor nacido el 11 de abril de 1973 fue parte de la segunda temporada de la serie de telerrealidad I Wanna Be a Soap Star llevándose el primer lugar, obteniendo un papel en la icónica teleserie All My Children durante los años 2005 y 2007, en donde interpretó a Del Henry.

Otros créditos actorales de Musser incluyeron la película de 2010 Grown Ups (Son como niños), protagonizada por Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Maya Rudolph y Salma Hayek.

También hizo apariciones en la serie de televisión Rita Rocks en 2009, Road to the Altar en 2009 y Desperate Housewives en 2012, siendo este su último rol televisivo en donde interpretó a Friedich.

Adam Sandler despide a Alec Musser

A través de su cuenta de Instagram, el actor escribió: “Me encantaba este tipo. No puedo creer que se haya ido. Un buen hombre, maravilloso y divertido. Pensando en él y su familia y enviando todo mi cariño. Una verdadera dulzura de persona.