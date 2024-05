En el programa Sígueme, la ex Tierra Brava se refirió a la animadora y relación con Kaminski.

"Uno es lo que come": Daniela Aránguiz arremete contra Camila Andrade

Durante un nuevo episodio de Sígueme, la panelista del espacio, Daniela Aránguiz, se refirió a la relación de una de las parejas más polémicas de la farándula, Francisco Kaminski y Camila Andrade, esto luego de que hace algunos días señalaron que habrían puesto fin al romance.

El panel del programa de TV+ estaba analizando la fotografía que publicó la periodista Cecilia Gutiérrez, quien también es panelista del espacio, en donde aparecen juntos los animadores, escribiendo: “Para despejar dudas… No están terminados. Esta (foto) fue esta semana”.

Asimismo agregó en el espacio: “La semana pasada compartieron con amigos, con los amigos que les van quedando. En la foto se le ve a ella sentada en las piernas de él”, esto, sin embargo, generó una inesperada respuesta de Daniela Aránguiz.

La teoría de Daniela Aránguiz

“Con esta foto nos damos cuenta de que uno es lo que come”, comenzó señalando la ex Tierra Brava según recopila La Cuarta, para luego agregar: “Uno es lo que come. Si comís hamburguesa y chatarra, obviamente tu cuerpo va a demostrar lo que tú comes, lo que consumes. Y ahí, en esa foto de la Camila, uno se da cuenta de que uno es lo que come”.

“Toda chascona, sin maquillaje, con pijama de polar. ¿Dónde está la Camila arreglada?”, lanzó Aránguiz. “Está como copiándole la facha a la Carla Jara cuando estaba con Kaminski. ¿Y viste a la Carla ahora como está de estupenda?”.

Los rumores de quiebre entre Kaminski y Camila

Hace algunos días, el periodista Pablo Candía se refirió al supuesto quiebre en el programa de Zona de Estrellas.

“La pareja que habría terminado su incipiente relación, y digo incipiente porque no habrían durado más de dos meses o un mes, confirmados como juntos, es nada más ni nada menos que Camila Andrade y Francisco Kaminski”.

“Es una información que está en desarrollo, y digo habría porque tengo que seguir reporteando, pero ya es algo que está circulando en varios medios de comunicación… Es un rumor que no podíamos dejar pasar”, agregó en aquella oportunidad.